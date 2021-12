Det er dagen før nytårsaften og dermed den sidste almindelige indkøbsdag, til at sikre sig bobler, bordbomber og pynt nok til i morgen.

Denne dag er hvert år berygtet som en kaotisk handledag, og i år kan man så lægge arealkrav og andre coronarestriktioner oven i.

I Bilka i shoppingcenteret Fields i Ørestaden, har kombinationen af de førnævnte arealkrav og en rend af nytårshandlende kunder skabt en kø, der går fra den ene ende af det gigantiske supermarked til den anden.

Det oplyser B.T.s mand på stedet.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

På billeder kan situationen se kaotisk ud, men den er ganske som ventet.

»Det er den stor dag at handle på, og i år er ingen undtagelse. Det er ligesom vi havde forventet det,« siger kommunikationskonsulent ved Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen til B.T., og forklarer, at det ikke kun er i Fields, men i hele landet, at butikkerne presses af nytårshandlen.

På trods af at hundredvis af mennesker er stimlet tæt sammen i butikken, understreger han, at alle regler og restriktioner bliver overholdt.

»Ja, vi overholder reglerne. Nogle steder må vi lukke folk ind i hold jævnfør myndighedernes retningslinjer,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen.

Man kan ikke en enden på køen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Man kan ikke en enden på køen. Foto: Presse-fotos.dk

Det er dog ikke uden omkostninger, at reglerne bliver overholdt.

Kunder i Bilka, og resten af Salling Groups butikker landet over, skal formentlig regne med, at det tager lidt længere at handle, end det plejer.

»Vil vil gerne appellere til, og det er ikke nødvendigt, men at man viser lidt ekstra tålmodighed, når man er ude og handle i dag,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen afslutningsvis.

Bilka lukker 15.00 på nytårsaftens dag.