Fyns Politi offentliggører nu billeder af en mand, som man mistænker, har stjålet Dankort fra folk og derefter brugt dem til at købe ting til mindre beløb.

Manden mistænkes for at have stjålet kortene fra folk i supermarkeder.

Tyverierne skulle have fundet sted i butikker i Ryslinge, Ørbæk, Ringe og Langeskov.

Her skulle den efterlyste så have brugt betalingskortene til at købe for under 350 kroner, og dermed holdt sig under den grænse, hvor man skal bruge en pinkode for at bruge kortet.

Foto: Fyns Politi Vis mere Foto: Fyns Politi

»Han er set med rigtig mange kreditkort på hånden,« siger Sunniva Pedersen fra Fyns Politi til B.T.

Manden beskrives som 40 til 45 år gammel, 175 til 185 centimeter høj, med mørkt krøllet hår, og så var han iført en sort jakke.

Han skulle desuden muligvis have blå øjne, og så taler han dårligt engelsk. Fyns Politi oplyser desuden, at manden muligvis er polsk eller rumænsk.

Hvis man mener, man har set den efterlyste, kan man ringe til politiet på telefonnummer 114.