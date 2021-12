Dagen efter nyheden om at Odense Letbane nu kunne begynde at testkøre på hele den 14,5 kilometer lange strækning, er et letbanetog involveret i et trafikuheld med en lastbil.

Uheldet skete på Nyborgvej fredag formiddag omkring klokken 10.15, da en lastbil svingede til højre ad en privat indkørsel.

»Hvorefter bilens bagende ramte bagenden af et letbanetog, der i samme moment passerede forbi i forbindelse med en træningskørsel,« skriver Odense Letbane på Facebook.

Ifølge Odense Letbane er der tale om et mindre uheld, og hverken lastbilchauffør eller letbanefører er kommet noget til. Til gengæld er der kommet materiel skade på letbanetoget, som dog selv kunne køre væk fra stedet omkring klokken 11.00.

Fredag formiddag var et letbanetog involveret i et trafikuheld med en lastbil. Hverken lastbilchauffør eller letbanefører kom noget til. Foto: Odense Letbane Vis mere Fredag formiddag var et letbanetog involveret i et trafikuheld med en lastbil. Hverken lastbilchauffør eller letbanefører kom noget til. Foto: Odense Letbane

Det er dog ikke første gang, letbanen er kollideret med en bil. Første gang var 30. november, hvor en sort Opel Astra stationcar kørte ind i et letbanetog ved IKEA i det sydøstlige Odense.

Uheldet skete under en testkørsel, og heller ikke dengang kom nogen til skade. Til gengæld var både bilens og letbanetogets forende noget medtaget.

Odense Letbanes testkørsel på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese blev udsat 8. november, da Banedanmark konstaterede, at der var »utilfredsstillende manuel overvågning.« Først 16. december kunne testkørslen på hele strækningen påbegyndes.

Politiet var efter sammenstødet fredag på stedet, hvor der blev taget rapport.