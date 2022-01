Politiet har mandag formiddag anholdt en mand for vold – begået mod to personer.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Anholdelsen er sket i Nørresundby, efter politiet klokken 09.30 fik en anmeldelse om husspektakel.

Flere patruljer mødte op på adressen, hvorefter man foretog anholdelse af manden, der er 33 år.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard, kan ikke på nuværende komme ind på de nærmere omstændigheder.

Manden er nemlig fortsat i politiets varetægt, mens det vurderes, om den 33-årige skal fremstilles i grundlovsforhør. Indtil da holder man kortene tæt på kroppen.

De to personer, der blev udsat for vold, er begge blevet behandlet for deres skader, der ikke er livstruende, på hospitalet.

Skaderne kan vagtchefen heller ikke komme ind på.

Det samme gælder, hvilken og om de tre personer har en relation til hinanden.