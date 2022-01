Siden 6. maj 2019 har Bundgårdsvej 56 ligget øde hen. Her skulle Karsten og Mai-Britt Wentzel Jensen endelig have opført deres drømmehus. Men så kom Aalborg Kommune i vejen.

Det var ellers bare en formalitet, fik parret at vide på flere møder med afdelingslederen for byggeri i Aalborg Kommune, Torben Kjeldgaard Larsen. Ja, faktisk var det en betingelse, at de havde et projekt klar, da de fik en nedrivningstilladelse til det hus, der var på grunden.

Her knap tre år senere har de stadig ikke set skyggen af en byggetilladelse, selvom huset, der tidligere stod på grunden, er revet ned.

»Jeg vågner to-tre gange om natten på grund af det, og jeg kan ikke falde i søvn igen. Det er meget psykisk belastende. Det går ud over alt. Jeg troede, vi var stærke, og det er vi også, men det her er simpelthen ødelæggende,« siger Mai-Britt Wentzel Jensen.

Sådan skulle Karsten og Mai-Britts drømmehus se ud. Men Bundgårdvej 56 ligger øde hen, for naboklager har sat en stopper for projektet. På trods af at parret har fået medhold i Planklagenævnet, har de endnu ikke fået en byggetilladelse. Nu stævner parret Aalborg Kommune.

Parrets byggesag har ellers været oppe og vende på flere udvalgsmøder i den skandaleramte By- og Landskabsforvaltning. Her indstillede forvaltningen efter en tre måneder lang juridisk granskning til det politiske udvalg, at parrets byggeri skulle godkendes. Dette skete over flere omgange.

Men en naboklage og en deklaration fra 1959, der ikke har fundet anvendelse på andre parceller på Bundgårdsvej, satte en stopper for processen. Det politiske udvalg afviste pludselig og efter først at have godkendt huset med den byggetilladelse, parret var blevet stillet i udsigt, viser dokumenter fra By- og Landskabsforvaltningen.

Derfor sendte parret en klage afsted til Planklagenævnet. I den dokumenterede de, at deklarationen ikke er blevet anvendt på ti andre huse på Bundgårdsvej.

Derfor fik parret medhold, og nævnet ophævede kommunens afgørelse, viser dokumenter fra Planklagenævnet.

Karsten og Mai-Britt Wentzel foran den grund, hvor deres drømmehus skulle være opført. Her fire år efter det oprindelige hus blev revet ned, har de stadig ikke set skyggen af en byggetilladelse. Nu stævner de Aalborg Kommune i sagen.

Men i mellemtiden lavede politikerne en ny lokalplan for 17 parceller på Bundgårdsvej, inklusive nummer 56, hvor Karsten og Mai-Britt Wentzel Jensens drømmehus skulle opføres.

Deres byggeri opfylder ikke den nye lokalplan.

»Det er den der arrogance, man bliver mødt med i kommunen, som jeg slet ikke kan forstå,« siger Mai-Britt Wentzel Jensen og fortsætter:

»Hvis man den ene dag siger: 'Jamen, det er ikke et spørgsmål om uger, det er et spørgsmål om dage, inden I får en byggetilladelse,' og så i det næste sekund siger: 'Jamen, jeg har magt til at lave det her om, så jeg er sådan set ligeglad.' Det er det der med, at vi ingen rettigheder har, der gør os magtesløse.«

Parret fik medhold i deres klage på 27 sider til Planklagenævnet. Men så lavede kommunen en ny lokalplan for de 17 parceller, hvor Bundgårdsvej 56 ligger – og parrets byggeri opfylder ikke de bestemmelser, der er i den nye lokalplan.

Ifølge parret er der gået politik i deres byggesag, og der er gået 'smagsdommeri' i sagen, som parret flere gange understreger.

»På et tidspunkt skrev jeg til kommunen, at det faktisk ikke er en politisk diskussion, det her – det er en juridisk ret. Og til trods for at juristerne har givet os ret i det, så bliver det til en politisk diskussion. Det er jo arrogant i den grad,« siger Mai-Britt Wentzel Jensen.

Ifølge den afgående rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S) er der gået politik i parrets byggesag. Og det »sker sjældent«.

»Vi lavede en ny lokalplan for området, fordi der var blevet administreret uens. Vi indstillede jo til det politiske udvalg, at byggeriet skulle godkendes, men Dansk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten stemte nej,« siger Hans Henrik Henriksen.

Få flere nyheder fra Aalborg

Nu er der gået hårdknude i sagen, og Karsten og Mai-Britt Wentzel Jensen ser nu ingen anden udvej end at stævne kommunen i byggesagen.

Derfor har deres advokat 29. december sendt en stævning afsted til Aalborg Kommune.

Med den håber parret, at de endelig kan få lov til at komme i gang med deres byggeri, her næsten tre år efter det oprindelige hus på Bundgårdsvej 56 blev revet ned, og næsten fire år efter de købte grunden.

»Vi vil bare gerne have lov at bygge det hus, som allerede er blevet godkendt,« siger Karsten Wentzel Jensen.

Mens parret havde en verserende sag i Planklagenævnet, lavede kommunen en ny lokalplan, som parrets byggeri ikke opfyldte bestemmelserne i.

Men ifølge den nye rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Jan Nymark Thaysen (V), er det en af de byggesager, som han meget gerne vil finde en løsning på, når han trækker i arbejdstøjet 3. januar.

»Jeg ville jo faktisk gerne have haft, at vi ventede med at lave den nye lokalplan, indtil parrets klage til Planklagenævnet blev afgjort. Men det var der ikke politisk flertal for. Derfor er det en af de sager, jeg rigtig gerne vil finde en løsning på, for jeg synes faktisk ikke, parret er blevet behandlet ordentligt,« siger han.

Huset skulle ligge højt, så parret kunne få en flot udsigt ud over kridtgraven i Mølholm.

Og det skulle danne rammen for deres otium, og for når børn, børnebørn, anden familie og venner kom på besøg.

Karsten og Mai-Britt Wentzel Jensens advokat har 29. december stævnet Aalborg Kommune i parrets byggesag.

Hele underetagen skulle faktisk rumme plads til børnene.

Men nu står grunden øde hen med et stort hul i jorden, hvor det gamle hus stod.

»Vi er ikke kommet særlig nemt til noget tidligere i vores liv, og endelig kunne den drøm, vi altid har haft, gå i opfyldelse, fordi vi har muligheden for det nu,« siger Mai-Britt Wentzel Jensen og fortsætter:

»Og så er det ligesom – jeg ved ikke, om det er misundelse, eller om det er jantelov, eller hvad det er – det er i hvert fald, som om nogles ord er mere værd end andres. Og det kan jeg slet, slet ikke forholde mig til,« slutter Mai-Britt Wentzel Jensen.