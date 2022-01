»Dating på nettet er et helvede.«

Så klar er holdningen fra 53-årige Jane Jakobsen, der til daglig er socialrådgiver i Aalborg Kommune.

Hun har talrige eksempler på, at det er rent bedrag, hvad folk skriver på deres profiler på datingapps.

»De største udfordringer ved at bruge datingapps er, at folk ikke er dem, de udgiver sig for at være,« siger hun.

Her sidder Jane Jakobsen ved sin computer i sit hus i den lille by Klokkerholm i Nordjylland. Foto: Privat

Hendes mest groteske eksempler vender vi tilbage til.

Jane Jakobsen har netop skrevet en bog kaldet 'Forspil', der handler om en hovedperson på over 50 år, der oplever det ene bedrag efter den andet, når hun skriver med folk på datingapps.

Og det er netop hendes egne oplevelser, som kommer frem i bogen.

»Jeg synes, at nok er nok, og nu skal det frem, hvad det egentligt er for et bedrag,« siger Jane Jakobsen, der i forvejen har skrevet tre bøger om erotik.

Lad os så fortælle den mest groteske oplevelse, Jane Jakobsen har fået på en datingapp.

»For et par år siden skrev jeg med en person, der lignede en fotomodel på sit profilbillede. Han sendte mig også billeder, hvor han virkelig lignede en fotomodel,« siger hun.

Ham ville Jane Jakobsen rigtig gerne mødes med.

»Han skrev til mig, om jeg ville hjem til ham og nyde et glas vin. Jeg ville så gerne mødes med den flotte fyr, så jeg tog hjem til ham,« siger hun.

Men det var slet ikke manden på billedet, hun besøgte.

»Jeg var så spændt og havde store forventninger til mødet. Men det første jeg så uden for hans dør var en rollator,« siger Jane Jakobsen og tilføjer:

»Jeg tænkte det var mærkeligt, men det kan jo godt være, at han måske havde haft sin mormor eller anden på besøg.«

Men nej, det var ikke hans mormors rollator.

»Da jeg så kommer ind i stuen kan jeg se, at han var spastiker og ikke den person på billedet,« siger hun og fortsætter:

»Fred være med, at man er spastisk lammet. Det må man gerne være, men så vær dog åben omkring det, og lad være med at udgive dig for at være fotomodel.«

Jane Jakobsen, kan du omvendt ikke også forstå, at dem, der opretter en datingprofil, og ikke har det pæneste udseende at vise frem, de måske er desperate og lægger falsk billede på for at få interesse fra det modsatte køn?

»Jo, men det man i hvert fald bør gøre, det er at starte med at lægge billede op, der ligner en selv. Det er det første udgangspunkt. Det fysiske er jo det, man først og fremmest bliver tiltrukket af,« siger hun og fortsætter:

»Det er også det, jeg gør. Alle bliver tiltrukket af det fysiske.«

Men hvad skal en mand med et knapt så kønt udseende gøre, når ingen kvinder henvender sig eller svarer på hans beskeder?

»Jeg tænker, der er mange måder at møde mennesker på. Jeg selv har slædehund og tager ud i klub for at mødes med andre med samme interesse. Det er bare så meget nemmere at mødes face to face end i datingapp,« siger hun.

Men én ting er falske billeder.

Noget andet er, at folk lyver om, hvad de laver og interesserer sig for.

»De beskriver dem selv med ord, der slet ikke kan genkendes, når man møder dem,« siger hun og nævner et konkret eksempel.

»Jeg mødtes med en mand, der på sin profil havde udgivet sig for at være succesrig entreprenør, og så viste han billeder, hvor han gik på stranden og malede flotte billeder,« siger Jane Jakobsen.

Men det var langt fra sandheden.

»Da jeg mødte ham, var hans skjorte helt våd af sved, og han sagde, at jeg lige var den person, der skulle hjælpe ham med at blive clean. Han havde nemlig ikke tages kokain i syv dage,« siger hun og fortsætter:

»Det er sådan nogle ting, man møder, når man dater.«

Jane Jakobsen er fortsat single, men hun har ikke opgivet at finde kærligheden.

»Jeg kunne bedre lide det, dengang man kunne mødes og bare sætte sig overfor hinanden. Men det gør man bare ikke mere,« siger hun.