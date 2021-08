Tirsdag tog tre mænd fra den berygtede Levakovic-familie plads i vidneskranken i Retten i Glostrup og nægtede at have snydt sig ind i adskillige ældre borgeres hjem for at begå tricktyveri under coronakrisen.

På tilhørerpladserne sad to af mændenes far, Giovanni Levakovic, som også har et langt synderegister af tricktyverier bag sig.

Mens de tre tiltalte mænd forholdt sig roligt under det meste af retsmødet, tog dagen en drejning, da Giovanni Levakovic pludselig overfusede journalister og civile i frokostpausen.

De tiltalte i sagen er den seriekriminelle Jimmi Levakovic og hans bror Dollar Levakovic samt deres fætter Santino Levakovic og deres faster Silvia Winther.

De fire er i alt tiltalt for 40 forhold enkeltvis eller sammen, hvoraf flere drejer sig om indbrud og røveri hos ældre borgere under påskud af at skulle ind og spritte af mod corona.

Santino Levakovic (tv) og Jimmi Levakovic (th) tidligere fotograferet foran Højesteret, hvor Santinos far Gimi Levakovic slap for udvisning. Nu er fætrene selv for retten. Foto: Nils Meilvang Vis mere Santino Levakovic (tv) og Jimmi Levakovic (th) tidligere fotograferet foran Højesteret, hvor Santinos far Gimi Levakovic slap for udvisning. Nu er fætrene selv for retten. Foto: Nils Meilvang

»SÅ STOP«

Ved retsmødets begyndelse tog Jimmi Levakovic som den første plads i vidneskranken.

Han har mørkt fuldskæg, og hans næsten sorte hår var redt tilbage i nakken. Han var iklædt en sort, tætsiddende skjorte med korte ærmer, hvide Lacoste-sneakers og briller med orange stel.

Han svarede roligt på anklagerens spørgsmål, da hun gennemgik de mange forskellige forhold, han er tiltalt for. I alle anklagerne om indbrud og røveri mod ældre borgere nægtede han at have begået dem.

»Jeg er 100 procent på, at jeg ikke har begået noget indbrud,« sagde Jimmi Levakovic.

Anklageren fremlagde dokumentation for, at hans sølvgrå Peugeot havde kørt i nærheden af flere af de pågældende gerningssteder, men han huskede ikke at have været der.

En central del af Jimmi Levakovics forklaring var, at han havde lejet sin bil ud sort på to af datoerne i maj, hvor en stribe af røverierne og tyverierne blev begået.

»Bøsserøv, knep små børn« Giovanni Levakovic

På et tidspunkt under forklaringen i retten blev Jimmi Levakovic oprørt. Anklageren byttede ved en fejl rundt på hans forklaringer på to forskellige datoer, og Jimmi Levakovic hævede stemmen.

Dommeren brød ind og sagde, at han stoppede forklaringen her.

»SÅ STOP,« sagde Jimmi højt og bankede hånden ned mod knappen på mikrofonen foran sig.

Det gik op for dommer og anklager, at der var rod i datoerne, og anklageren beklagede. Jimmi Levakovic faldt til ro.

»Det var derfor, jeg blev forvirret. Det må du undskylde,« sagde han.

Jimmi Levakovic er i begyndelsen af 30erne og har flere end 20 domme bag sig.

I 2019 slap han lige akkurat for at blive udvist af Danmark, men i den igangværende sag vil anklagemyndigheden igen forsøge at få ham udvist til Kroatien, hvor han er statsborger.

»Stik din telefon op i din fisse«

Gennem fem årtier har medlemmer af Levakovic-familien begået kriminalitet i Danmark, og tricktyveri har været klanens særlige signatur-forbrydelse.

Klanens erklærede boss er Gimi Levakovic, som tilhører den første generation, der indvandrede fra Kroatien i 1970.

Hans bror er Giovanni Levakovic, som sad på tilhørerpladserne under dagens retsmøde. Han er far til Jimmi Levakovic og Dollar Levakovic.

Giovanni Levakovic er en midaldrende mand, der er tæt af bygning. Hans hår er karseklippet i siderne, mens han på toppen af hovedet har lidt længere hår, der ligesom sin ene søns er redt tilbage mod nakken.

Efter nogle timer sluttede afhøringen af Jimmi Levakovic, og der var frokostpause i retten.

Ude foran retsbygningen overfusesde Giovanni Levakovic pludselig undertegnede og en anden journalist. Han råbte aggressivt og sagde, at journalister skulle »skride« fra retsbygningen.

»Stik din telefon op i din fisse,« råbte kvinden, der var sammen med ham.

Nogle minutter senere eskalerede det ved en shawarmabar rundt om hjørnet.

Giovanni Levakovic slyngede om sig med skældsord som »din luder« og »bøsserøv, knep små børn« og gjorde antræk til at ville spytte undertegnede i hovedet.

Undertegnede gik retur til retsbygningen, og Giovanni Levakovic dukkede ikke op til resten af dagens retsmøde.

Erkender ét af mange tricktyverier

Efter frokostpausen tog Santino Levakovic plads i vidneskranken. Han var iført jeans med huller og en beige, tætsiddende striktrøje. En spids fra hans tatovering stak op over hans trøje i nakken.



Han afviste at kende til næsten alle anklagerne om tyveri og røveri mod ældre.

»Jeg har ikke deltaget i nogen af de forhold ud over 20. maj,« sagde Santino Levakovic.

Han erkendte sig dog medskyldig i et forsøg på tyveri hos en ældre mand i Hvidovre 20. maj sidste år.

Da fasteren, Silvia Winther, sad i vidneskranken mandag, erkendte hun også, at hun ville begå tricktyveri mod den ældre mand i Hvidovre den dag. Hun forlod dog lejligheden uden nogen genstande.

Da Dollar Levakovic tog plads i vidneskranken tirsdag, nægtede han også at have kendskab til nogen af anklagerne om tyveri mod ældre borgere med undtagelse af forsøget 20. maj i Hvidovre.

Dollar Levakovic er skaldet og har kortbarberet skæg og var i retten iført jeans og en langærmet sweatshirt med en kortærmet ternet skjorte over.

»Nej,« svarede han kort, da anklageren remsede de forskellige anklagepunkter mod ham op og spurgte, om han kendte til det eller havde været der.

Netop 20. maj sidste år slog politiet til og anholdt de fire tiltalte efter at have overvåget dem med gps-sender på bilen, ligesom betjente også havde ligget på lur og taget billeder af dem.

Da dagens afhøringer sluttede, blev alle fire lagt i håndjern og kørt retur til varetægtsfængsling.

Der er afsat 17 retsdage til sagen, og der ventes dom i slutningen af august.