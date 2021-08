Fire medlemmer af den berygtede Levakovic-familie blev fældet, fordi betjente i al hemmelighed overvågede dem, mens de ifølge politiet begik en lang række tricktyverier mod ældre borgere på Sjælland i foråret sidste år.

De fire familiemedlemmer er mandag på anklagebænken i Retten i Glostrup, hvor de er anklaget for en stribe tyverier og røverier under coronakrisen.

Ifølge anklagerne mod dem gav de sig ud for at være fra hjemmeplejen eller kommunen og var iklædt hvide kitler og mundbind. Under påskud af at skulle spritte ofrenes hjem af for at bekæmpe coronavirus begik de ifølge politiet forbrydelserne.

De tiltalte, tre mænd og en kvinde, nægter sig skyldig i flere af de i alt 40 anklagepunkter, mens de erkender eller delvist erkender sig skyldig i nogle af dem.

Hemmelig gps i bil

Politiet kom på sporet af de fire efter flere anmeldelser om tyverier og røverier på Sjælland. Derefter satte politiet i al hemmelighed en gps-tracker i en sølvgrå Peugeot, som et af de fire familiemedlemmer ejer.

16. maj sidste år klappede fælden.

Poltiiet overvågede bilen og lå på lur, da de fire personer ifølge politiet kørte rundt til flere adresser i blandt andet Roskilde, Solrød Strand og Hvidovre og begik flere af tricktyverierne.

Politiet observerede tre af dem gå ind i en opgang i Hvidovre, og da de kom ud, besluttede politiet at slå til.

Politiet tændte det blå blink og forsøgte at standse bilen, men de tiltalte prøvede at stikke af. Politiet eftersatte bilen, og da det lykkedes at standse bilen, løb de tiltalte. Kort efter blev de alle fire anholdt i nærheden af Hvidovre Hospital.

Tricktyveri er klanens signatur-forbrydelse

De fire tiltalte fra Levakovic-klanen har været varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Gennem fem årtier har medlemmer af Levakovic-klanen begået kriminalitet i Danmark, og netop tricktyveri været klanens særlige signatur-forbrydelse.

Klanens erklærede boss er Gimi Levakovic, som tilhører den første generation, der indvandrede fra Kroatien i 1970. To af hans ialt 11 søskende er siden blevet udvist, og han har også selv været tæt på udvisning flere gange.

De fire tiltalte på anklagebænken mandag er Gimi Levakovics ældste søn, Santino, hans to fætre Jimmi og Dollar Levakovic samt fasteren Silvia Levakovic, der i dag har skiftet navn til Silvia Winther.

De fire familiemedlemmer risikerer dobbelt straf, fordi mange af forholdene er begået under påskud af at ville bekæmpe covid-19.

Anklagemyndigheden påstår også, at Jimmy Levakovic og Dollar Levakovic skal udvises af Danmark. De øvrige to er danske statsborgere og kan derfor ikke udvises.

Der er afsat 17 retsdage til sagen, og der ventes dom i slutningen af august.

Opdateres...