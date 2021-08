'Dybt forkasteligt', 'ekstremt farligt' og 'kan være livsfarligt.'

Justitsminister Nick Hækkerup (S) råber vagt i gevær over de mange stenkast mod danske biler, der gennem flere måneder har fundet sted i det sydlige Sverige.

»Stenkast mod biler skaber en ekstremt farlig situation og kan være decideret livsfarligt for personerne i bilen og for omgivelserne. Stenkast mod biler er dybt forkasteligt, og jeg kan kun tage afstand fra disse handlinger,« skriver ministeren i et skriftligt svar til Peter Skaarup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti.

B.T. har siden midten af juni afdækket de mange stenkast mod danske biler på især motorvejen E65, der fører til Ystad, hvor der er færge til Bornholm.

Foto: Privatfoto

Senest er det kommet frem, at svensk politi har modtaget 117 anmeldelser fra bilister, der er blevet angrebet med sten og andre genstande.

Og 90 procent af disse er danskere.

Nick Hækkerup forklarer i sit svar, at både ham selv, statsminister Mette Frederiksen (S) og Udenrigsministeriet har kontaktet svenskerne.

»Det er selvsagt vigtigt, at stenkastene bliver efterforsket grundigt, og at gerningsmanden eller gerningsmændene blive pågrebet og stillet til ansvar for deres handlinger,« skriver justitsministeren i sit svar og tilføjer:

Justitsminister Nick Hækkerup (S). Foto: Jens Dresling/Scanpix 2021

»Det er også derfor, at jeg har været i kontakt med den svenske justitsminister for at understrege alvoren af situationen. På samme måde har statsministeren drøftet alvoren af sagen med den svenske statsminister. Udenrigsministeriet har desuden også haft kontakt med svenske myndigheder.«

Svensk politi har endnu ikke sigtet nogen for at stå bare et eneste af stenkastene på den svenske motorvej.

Alligevel slutter Nick Hækkerup sit svar af med at have tillid til det svenske politis indsats.

»På den bagrund har jeg tiltro til, at de svenske myndigheder tager hver enkelt sag meget alvorligt og sætter markant ind for at efterforske og opklare disse stenkast, der er sket på svensk territorium. Sådan skal det selvfølgelig også være, da såvel danskere som svenskere skal kunne færdes sikkert i trafikken i hinandens lande,« siger han.