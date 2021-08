Man taler tit om såkaldte copycats, når større kriminelle sager fylder i medierne, og personer efterligner de strafbare handlinger.

Sådanne copycats har svensk politi også berettet om de seneste måneder, hvor danskere er blevet angrebet med sten og andre genstande på vej til eller fra Ystad.

Og mandag pågreb vores nabos ordensmagt så det, man måske kan kalde en copycat:

En 12-årig dreng, der fra en motorvejsbro på Inre Ringvägen i Malmø kastede en sten og ramte en bilrude.

»Der var en bilist, der kom kørende og blev ramt af en sten på forruden, og den var kastet af en 12-årig dreng, som altså ikke er strafmyndig,« fortæller politikommissær Ewa-Gun Westford.

Men – og det er et vigtigt men – svensk politi vurderer ikke, at drengen har en forbindelse til de mange angreb på E65.

»Det her har ikke noget med stenkastene på E65 at gøre, og vi kan heller ikke sige, om han er en copycat. Men hans forældre har en snak at tage,« siger hun.

Stenkastet fra den 12-årige dreng gav et stort mærke i ruden på den bil, han ramte, men bilisten skulle ikke være kommet til skade.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto

Er du blevet angrebet på vej til eller fra Ystad, så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

I alt har svensk politi modtaget 117 anmeldelser fra bilister, der er blevet angrebet med sten og andre genstande, og 90 procent af disse er altså danskere.

Der har dog ikke været nogen anmeldelser i hele ni dage nu.

Tidligere har der dog været en lignende pause uden angreb, hvorefter de igen begyndte at komme på strækningen.