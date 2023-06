Tre drab samt 12 drabsforsøg – dertil kommer en lang række ofre med voldsomme traumer. Det er, det triste spor gerningsmanden har efterladt sig ved skyderiet i Field’s sidste sommer.

I dag begynder retssagen imod den tiltalte 23-årige tiltalte i sagen. Her vil første retsdag især kredse om den tiltaltes forklaring.

Ved et retsmøde i november, kom det frem, at den 23-årige har tilstået dele af de faktiske omstændigheder ved skyderiet, men han huskede bare ikke det hele.

Derfor nægtede han sig skyldig.

I forbindelse med sagen har pressen forsøgt at få ophævet navneforbuddet, som den tiltalte hidtil har været beskyttet af.

Torsdag i forgangne uge ophævede Københavns Byret navneforbuddet, men den 23-åriges forsvarer protesterede og kærede ophævelsen til landsretten. I samme ombæring anmodede hun om at ophævelsen fik opsættende virkning frem til, at landsretten har besluttet sig.

I forbindelse med protesten henviste forsvareren, Louise Høj, til den 23-åriges mentale tilstand.

I forbindelse med sagen har anklageren, Søren Harbo, allerede gjort rede for, at man kræver den 23-årige

Dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse uden en fastsat tidsgrænse for anbringelsen.

Netop den 23-åriges sygdomsforløb og herunder kontakt med psykiatrien har været i fokus i medierne.

Ifølge politiet peger efterforskningen på, at angrebet i det københavnske shoppingcenter var planlagt.

Under en ransagning i hans hjem har politiet nemlig fundet en række dokumenter, som, spørger man politiet, viser, at han forberedte sig på masseskyderiet.

Dokumenter, hvori det er beskrevet, at man skal sigte efter hoved og torso, at man skal holde øje med, hvor folk gemmer sig, og at man skal oprette såkaldte kill zones.

Ifølge Ekstra Bladet, var det hans fars våben, der blev anvendt til skyderiet.

Faren har i en årrække været medlem af en skytteforening på Amager. Han har - i følge Ekstra Bladet - fået en bøde for overtrædelse af våbenlovgivningen, fordi våbnene ikke har været opbevaret forsvarligt.

Ifølge anklageskriftet i sagen blev første skud afgivet klokken 17.33.

Det er politiets opfattelse, at de første to dræbende skud blev affyret mod to børns far, som opholdt sig ved biografen i storcentret. Derefter lød yderligere to skud. Også de blev dræbende. Og så et mere.

Det sidste skud strejfede skulderen på en af sagens forurettede, men ifølge anklageskriftet havde det til hensigt at slå ihjel, hvorfor der er rejst tiltale for drabsforsøg.

Den tiltalte gik derefter videre ind i Field's, hvor han affyrede flere skud – blandt andet mod en rulletrappe, der var fyldt med mennesker.

I anklageskriftet er der også nævnt en gruppe på 20 personer, som den tiltalte skulle have affyret skud imod.

Der er i alt 23 navngivne forurettede i anklageskriftet.

Lyt til B.T.s podcast om kriminalitet her: