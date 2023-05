Anklager Søren Harbo nedlægger påstand om psykiatrisk anbringelse på sikringsafdeling af den tiltalte i sagen om skyderiet i Field's.

Det fortæller han til B.T.

Sagen omhandler en i dag 23-årig mand, der affyrede et gevær i storcenteret Field's i København 3. juni 2022.

Han er tiltalt for 11 forhold, der omhandler drab på en 17-årig dreng, en jævnaldrende pige og en 46-årig mand, adskillige drabsforsøg, at have fremkaldt alvorligt frygt hos bestemte personer samt for at have været i besiddelse af våben på et offentligt sted.

Ifølge anklageskriftet i sagen blev første skud afgivet klokken 17.33.

Det er politiets opfattelse, at de første to dræbende skud blev affyret mod to børns far, som opholdt sig ved biografen i storcentret. Derefter lød yderligere to skud. Også de blev dræbende. Og så et mere.

Det sidste skud strejfede skulderen på en af sagens forurettede, men ifølge anklageskriftet havde det til hensigt at slå ihjel, hvorfor der er rejst tiltale for drabsforsøg.

Den tiltalte gik derefter videre ind i Field's, hvor han affyrede flere skud – blandt andet mod en rulletrappe, der var fyldt med mennesker.

I anklageskriftet er der også nævnt en gruppe på 20 personer, som den tiltalte skulle have affyret skud imod.

Der er i alt 23 navngivne forurettede i anklageskriftet.

Det er tidligere kommet frem, at den 23-årige erkender de faktiske omstændigheder, som han erindrer dem, men at han nægter sig skyldig med henvisning til straffelovens paragraf 16. Den handler om sindssyge i gerningsøjeblikket.