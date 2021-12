»Hvad er det her for en sag?« lød det højrystet fra kæresten til den 37-årige iranske mand, som lige nu sidder tiltalt i en voldtægtssag, da hun mandag eftermiddag blev ført ind i Retten i Aarhus med hænderne i håndjern.

»Voldtægtsforsøg? Mod hvem?« lød det videre fra hende, mens anklagemyndigheden forsigtigt forsøgte at gøre hende klogere på, hvad sagen drejede sig om. Med hende fulgte to betjente, da hun også sidder fængslet.

»Nej, han har ikke prøvet på at voldtage hende,« råbte hun, hvorefter hun rejste sig op fra vidneskranken, som hun var blevet placeret i. Straks måtte to betjente fare op fra deres pladser bagest i retslokalet for at få hende til at sætte sig igen.

Hun var mandag eftermiddag indkaldt som vidne i sagen mod sin 37-årige kæreste, som er tiltalt for 13. august i år at have voldtaget en anden kvinde i ventesalen på rutebilstationen i Aarhus midtby for derefter at stjæle 600 kroner fra kvinden.

Forud for hændelsen i venterummet på rutebilstationen var hun nemlig sammen med både den forurettede kvinde og kæresten uden for 7-Eleven over for banegården i Aarhus midtby. Det var første gang, de mødte kvinden, og de tog narko sammen.

Allerede her fornemmede hun, at der var noget flirt i luften mellem kvinden og kæresten, og derfor mener hun heller ikke, at der kan have været tale om voldtægt i venterummet. Det samme har den tiltalte mandag forklaret.

»Altså XX (den forurettede, red.) flirtede med ham hele natten, og så var han nødt til at køre mig hjem, fordi han skulle flirte med hende,« forklarede hun, mens hun indimellem fniste, mens hun sad uroligt på stolen.

Ifølge hende er det ikke usædvanligt, at hendes kæreste er utro.

»Det sker rimeligt tit med ham, ja,« lød det fra hende.

Anklagemyndigheden mener derimod, at der er tale om voldtægt.

Det skyldes blandt andet det faktum, at kvinden først blev opmærksom på, at hun skulle have haft samleje med manden, da politiet kontaktede hende 13 dage efter, at hun havde meldt ham for tyveriet af de 600 kroner.

På en overvågningsvideo fra venterummet på rutebilstationen kunne de nemlig se, at det så ud til, at den tiltalte havde samleje med hende, mens hun sov på grund af træthed, beruselse og påvirkning af euforiserende stoffer.

Derfor mener anklagemyndigheden ikke, at hun har været i stand til at modsætte sig eller give samtykke til samlejet, fremgår det af anklageskriftet i sagen.

Den 37-årige mand, der kom til Danmark som 11-årig, nægter sig skyldig i begge forhold, mens anklagemyndigheden går efter fængsel på mindst to år og to måneder, udvisning, erstatning på 20.000 kroner til den forurettede samt frakendelse af førerretten i syv år.

Foruden voldtægten og tyveriet er den 37-årige mand nemlig tiltalt for at have kørt narkokørsel i Aarhus midtby flere gange over sommeren. De forhold erkender han.

Sagen har vakt stor politisk forargelse, da den tiltalte allerede i 2008 blev udvist af Danmark i forbindelse med, at han blev dømt fire års fængsel i en anden sag. Problemet er bare, at han dengang aldrig blev udvist.

Den danske stat kunne nemlig ikke effektuere udvisningen af den tiltalte, da han i 2013 havde afsonet dommen, og han kom derfor i stedet på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

B.T har tidligere i en række artikler afdækket, hvordan de udviste udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård hærger i hele landet og begår ny kriminalitet i stor stil, mens myndighederne forsøger at få dem sendt hjem. Her er det blandt andet kommet frem, at der fra december 2020 og frem til april i år i gennemsnit blev rejst 18 sigtelser om måneden mod beboerne på Kærshovedgård. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Vis mere B.T har tidligere i en række artikler afdækket, hvordan de udviste udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård hærger i hele landet og begår ny kriminalitet i stor stil, mens myndighederne forsøger at få dem sendt hjem. Her er det blandt andet kommet frem, at der fra december 2020 og frem til april i år i gennemsnit blev rejst 18 sigtelser om måneden mod beboerne på Kærshovedgård. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

I snart ti år har han derfor nu levet på tålt ophold i Danmark, og i 2018 kunne han endda med domstolenes velsignelse forlade Udrejsecenter Kærshovedgård.

»Det skriger til himlen, at en mand som ham efter fire år kan gå frit på gaderne og begå den værste kriminalitet, man kan forestille sig. Det er absurd,« lød det lørdag fra De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth.

Der forventes at falde dom i sagen på fredag.

B.T. Aarhus følger sagen.