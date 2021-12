To ben og en arm brækket.

Sådan endte en julefrokost fredag for Marie Holm Laursen. Hun blev kendt som pigen med knogler af glas, da hun medvirkede i en TV 2-dokumentar, og siden er hun gået under navnet Rullemarie.

Marie Holm Laursen har nemlig en sygdom, der gør, at hendes knogler let brækker. Og selvom det efterhånden er blevet almindeligt for hende at brække noget, er denne gang lige en tand værre en normalen.

»Det er megatræls. Min selvstændighed ryger ret meget, og det har jeg svært ved at forene mig med - at jeg ikke kan det samme, som jeg kunne før. Og så gør det mega ondt, så det er en kæmpe lortesituation,« siger Marie Holm Laursen til B.T.

Fredag afholdt hun nemlig en julefrokost for tre veninder i hendes forening for knogleskørhed, da hun ramte væggen med sit underben - og så brækkede det.

»Når man drikker lidt alkohol, så laver man nogle dumheder en gang i mellem,« siger hun om situationen.

Marie Holm Laursen var dog glad for, at det var hendes egen forening, hun havde på besøg.

»Det er jo en forening for knogleskørhed, så de kender møllen. De tog det helt køligt og sagde bare, ‘okay, hvordan får vi dig over i sengen nu?’,” fortæller hun.

Men det stoppede desværre ikke der. Da Marie Holm Laursen ville over i sengen for at »sove på det«, brugte hun det raske ben til at flytte det andet. Og så brækkede det også.

Og da hun dagen efter skulle tage fra med armen, ja, så brækkede også den.

»Det gør megaondt. Men jeg har prøvet det så mange gange, og da jeg brækkede benene, var jeg også påvirket af, at det var en fest, så jeg tænkte bare, jeg måtte tage det dagen efter,« siger Marie Holm Laursen.

Hun har prøvet det mange gange - faktisk omkring 500 gange, mener hendes læge. Det er dog meget lang tid siden, hun sidst har haft flere brækkede knogler på én gang.

»Det sætter hele hverdagen på standby, fordi det jo er begge ben og en arm - normalt kan jeg kompensere lidt, når det kun er én ting, der er brækket.

Hun skal i hvert fald ligge i sengen den næste uge, hvor hun får hjælp af hjælpere, der er blevet tilkaldt på grund af situationen. Hun har måttet aflyse flere aftaler, og hun skal også muligvis opereres.

Og selvom Marie Holm Laursen er blevet landskendt for sin livsglæde, kan hun godt mærke, at situationen påvirker hende.

»Jeg er megatræt af det, men jeg kan ikke gøre til eller fra. Lige i øjeblikket syntes jeg, det var virkelig urimeligt, og jeg følte mig magtesløs. Det kommer lidt i bølger, nogle gange syntes jeg, det er sygt urimeligt,« siger hun.

Til dagligt studerer Marie Holm Laursen kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og hun er glad for, at hun kan opretholde så normal en hverdag.

»Jeg tror virkelig, jeg har lært at leve med de livsvilkår, jeg har og få det bedste ud af situationen. Jeg lever i høj grad et helt almindeligt hverdagsliv som andre unge, og nogle gange blander de knogler sig i den hverdag - men den kommer jo altid tilbage,« afslutter hun.