En ung kvinde mødte mandag formiddag en blotter i Botanisk Have.

Det var mandag klokken 10.30, at en 24-årig kvinde blev udsat for en blufærdighedskrænkelse, da hun gik en tur igennem Botanisk Have i Aarhus.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun gik ved væksthusene bag ved en mand i en grå/sort uldfrakke. Da kvinden kom tættere på ham, trak han ind til siden, så hun kunne passere på den smalle sti.



Da hun gik forbi ham, sagde han meget høfligt »undskyld«, hvilket fik kvinden til at vende sig om.

Da hun vendte sig, kunne hun se, at han stod med sit erigerede lem i hånden. Han spurgte hende, om hun ville se ham onanere, hvilket hun afviste, hvorefter hun skyndte sig væk fra stedet.



Manden beskrives som:

Dansk af udseende

19-23 år gammel

Cirka 190 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Lys i huden og med kort, brunt hår

Var iført en grå/sort uldfrakke, mørk sweatshirt, grå bukser og mørke sko samt et mørkebrunt/sort bælte.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan hjælpe med at få identificeret manden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.