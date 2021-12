Står du uden job, eller vil du i lidt bedre form?

Så har Just Eat Eat godt tilbud til dig.

De nye coronarestriktioner får nu virksomheden til at søge 60 nye cykelbude i Aarhus.

Carsten Boldt, der er administrerende direktør for Just Eat i Danmark, forventer, at der vil komme en stigning af aarhusianere, der bestiller fastfood grundet de nye restriktioner.

»Vi har tidligere oplevet, at i takt med at smitteprocenten i samfundet stiger og flere holder sig hjemme, så stiger takeaway-salget også,« siger han i en pressemeddelelse.

Driftsdirektør for Just Eat i Danmark, Morten Boesen, oplyser i øvrigt, at jobbet som cykelbud er blevet lettere.

»Med vores nyindkøbte elcykler kan vores kurere komme længere og hurtigere frem end på almindelige cykler,« siger han.

I de største dansker byer, har de orangeklædte cykelbude fra Just Eat kørt på elcykler siden august 2021.