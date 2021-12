På den nybyggede arkitektskole i Aarhus uddannes fremtidens arkitekter, men nu hædres skolen selv for dens arkitektur.

Bygningen på Exners Plads 7 i Aarhus vinder nemlig prisen som Årets Byggeri, som Magasinet Byggeri uddeler.

Det skriver Arkitektskolen Aarhus i en pressemeddelelse.

Dommerkomiteen består af repræsentanter fra bygge- og arkitektbranchen, og de skriver blandt andet i begrundelsen for valget:

»Mange forventede, at den nye arkitektskole i Aarhus skulle blive et stykke meget fornem arkitektur, og det blev den også, men på en praktisk og stilfærdig måde. Det blev en rå værkstedsbygning, som siger, at det, der sker i og omkring bygningen, er vigtigere end selve huset.«

Der er også lagt vægt på, at byggeriet er afleveret før tid og inden for budget.

Og beskrivelsen er rektor på Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen, glad for.

»Efter et lille halvt år i huset har vi oplevet, at bygningen holder, hvad den lover: De store, fleksible rum og transparens i bygningen giver os helt nye muligheder for, at vi kan udfolde os,« siger han og fortsætter:

»Der er en enorm energi i rummene, og overalt kan man mærke og se, at her bliver skabt arkitektur. Sammen med byggeriets øvrige parter glæder vi os over det, og i dag får glæden yderligere næring, når byggeriet modtager denne flotte pris.«

Årets Byggeri er en pris i byggebranchen, der har været uddelt siden 1997. Den er stiftet af Magasinet Byggeri, og den gives til de bedste og vigtigste byggerier ud fra deres samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Der er tre kategorier: Bolig, erhverv og åben kategori. Arkitektskolen vandt prisen i den åbne kategori.