I første omgang lå det ikke i kortene, at en udvist iraner skulle sidde på anklagebænken tiltalt for både voldtægt og tyveri på rutebilstationen i Aarhus. Først 13 dage efter anmeldelsen om tyveriet, fandt kvinden nemlig ud af, at hun også var blevet voldtaget.

Det kom mandag frem i Retten i Aarhus, da retssagen mod den 37-årig iraner, der er på tålt ophold i Danmark og tidligere har boet på det berygtede Udrejsecenter Kærshovedgård, begyndte.

Her kunne anklager Rasmus Thisted nemlig fortælle, at Østjyllands Politi, den 13. august, i første omgang kun modtog en anmeldelse om, at kvinden skulle have fået stjålet 600 kroner, som hun havde opbevaret i sin bh og i sit mobilcover samme morgen.

Tyveriet skulle være sket på Aarhus rutebilstation tidligt om morgenen omkring klokken 07.57 samme dag, som anmeldelsen blev lavet.

Først 13 dage senere, den 26. august, blev kvinden opmærksom på, at hun også var blevet voldtaget.

Det skete, da politiet ringede og fortalte, at de kunne se på overvågningsvideo fra venterummet på rutebilstationen, at hende og manden også havde haft samleje.

Det huskede hun ikke, og anmeldte derfor også den 37-årige mand for voldtægt. På grund af træthed, beruselse og påvirkning af euforiserende stoffer, var hun nemlig ikke var i stand til at modsætte sig eller afgive samtykke til samlejet, fremgår det af anklageskriftet i sagen.

Den 37-årige mand, der kom til Danmark som 11-årig, nægter sig skyldig i begge forhold.

I retten forklarede han, at han mødte kvinden tidligere på aftenen i forbindelse med, at hun ville købe kokain af ham.

I retten forklarede han, at han mødte kvinden tidligere på aftenen i forbindelse med, at hun ville købe kokain af ham.

Senere på natten kontaktede hun ham igen for at købe mere, og han mødtes med hende ved politigården, hvorefter de gik ned på rutebilstationen, hvor salget udviklede sig til kysseri, og at de gnubbede sig mod af hinanden.

»Vi bevæger os lidt. Vi var begge tændt, så vi ligger og kysser lidt, men jeg kan se, at hun er lidt for træt, så jeg stoppede efter det,« lød det fra manden, som var iført hvidt joggingsæt og en militærkasket, hvorunder man kunne ane det mørke hår og tilhørende skæg.

Ifølge ham havde hun hele aftenen lagt op til ham ved at kysse og kramme ham. Derfor var hans opfattelse også, at hun havde lyst.

Han afviser dog, at de endte med at have sex, selvom der efterfølgende er fundet sæd fra ham på hendes kjole, om at man på videoovervågningen kan se, at han tørrer både sig selv og hende i skridtet.

Ifølge ham, bad hun også selv om, at han tog pengene fra bh'en på rutebilstationen som betaling for stofferne.

»På et tidspunkt, mens hun ligger med sit hovedet på mit lår, så beder hun mig om at tage pengene fra hendes bh,« forklarede han.

Mandag middag bliver videoovervågningen afspillet inde i retslokalet, og dørene er derfor blevet lukket for pressen. Mandag skal den forurettede og den tiltaltes kæreste ligeledes afgive deres forklaring.

Foruden voldtægten og tyveriet er den 43-årige mand også tiltalt for at have kørt narkokørsel i Aarhus midtby flere gange over sommeren. De forhold erkender han.

B.T. Aarhus følger sagen.