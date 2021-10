Fire år og seks måneders ubetinget fængsel. Samt udvisning for bestandigt.

Således lød dommen afsagt over en mand i slutningen af 40erne i Københavns Byrets retssal fire tirsdag eftermiddag. Han ankede på stedet. For frifindelse.

Han har nemlig hele tiden nægtet sig skyldig. Nægtet, at han for lidt over et årti siden igennem et år voldtog en lille dreng under 12 år. Gentagne gange.

I anklageskriftet lød det, at han gennem et år – enten fra sommeren 2009 eller sommeren 2010 – med vold og trusler herom udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed over for drengen. Og at han på den måde tiltvang sig samleje med den lille dreng.

Den lille dreng holdt på sin hemmelighed i mange år. Helt frem til sidste efterår, hvor han gik til politiet.

Fra retssagens indledning mandag indrømmede politiets anklager, at sagen ikke var fyldt med tekniske beviser. Faktisk var der ingen, fordi der var gået så mange år.

I stedet var der de involveredes ord, og her vejede drengens ord tungest på troværdighedens vægtskål.

Således valgte domsmandsretten langt hen ad vejen at følge anklagerens påstand. Kun få detaljer var der uenighed om, og dermed besluttede man at idømme den tiltalte fire år og seks måneders fængsel i henhold til den lovgivning og praksis, der var, dengang de beskrevne forhold fandt sted.

Samtidig blev manden, der er iransk statsborger, udvist. Og med udvisningen fulgte et indrejseforbud for bestandigt.

Efter en kort snak med sin forsvarer lød det, at han ankede til landsretten. Han vil frifindes.

For nuværende bliver han dog fængslet.

På anklagemyndighedens anmodning – og på trods af protester fra forsvareren – besluttede retsformanden at varetægtsfængsle manden frem mod ankesagen.

Denne beslutning vil dog blive kæret af forsvareren, der vil have landsretten til at omgøre den.

Slutteligt blev navneforbuddet forlænget, hvilket betyder, at B.T. ikke kan komme hans identitet meget nærmere.

