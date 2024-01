Da hun i 2021 gik på pension efter årtier som anklager, var det med en vis ærgrelse. Ærgrelse over, at drabet på Emilie Meng endnu ikke var opklaret.

Jeanette Wincentz Andersen var den anklager, der indledende sad med drabssagen, og hun er derfor glad for at høre, at politiet mandag har rejst tiltale i sagen.

»Det er en stor tilfredsstillelse, at der nu bliver rejst tiltale i sagen. Så må vi jo se, hvad retten siger – om retten finder, at der er beviser nok til en dom,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Personligt synes jeg, det er rigtigt godt, at der er rejst titale: Det er godt for de pårørende og for de ofre, der har overlevet, at de nu kan få en afslutning i sagen.«

Jeanette Wincentz Andersen er i dag 68 år, forfatter, foredragsholder og pensionist. Indtil 2012 var hun advokaturchef for alle specialanklagere i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

En 32-årig mand er mandag morgen blevet tiltalt for blandt andet drabet på den 17-årige pige fra Korsør. I anklageskriftet lyder det, at han tilbage i 2016 udsatte hende for langvarig frihedsberøvelse og voldtægt, før han dræbte hende.

Korsørmanden nægter sig skyldig i tiltalen, ligesom han også nægter overfaldet på en 15-årig efterskoleelev i november 2022 og drabsforsøg på en 13-årig pige i april 2023.

Han kommer dog med en delvis erkendelse af at have frihedsberøvet og voldtaget den 13-årige, oplyser hans forsvarer, Karina Skou, til B.T.

Jeanette Wincentz Andersen arbejdede som anklager ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, da Emilie Meng i sommeren 2016 forsvandt og et halvt år senere blev fundet død ved Regnemarks Bakke i Borup.

Den 24. december 2016 blev den 17-årige Emilie Meng, der havde været forsvundet siden juli, fundet død i en sø ved Borup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Den 24. december 2016 blev den 17-årige Emilie Meng, der havde været forsvundet siden juli, fundet død i en sø ved Borup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Efter det, som politiet selv har erkendt, var en dårlig start, blev efterforskningen intensiveret. Men spørgsmålet om, hvem der havde frarøvet teenagepigen livet, forblev ubesvaret.

»På et tidspunkt kom coronapandemien, hvilket betød, at næsten alle retsmøder blev indstillet, og alle anklagere sendt hjem. Der besluttede jeg så, at når jeg alligevel skulle sidde hjemme, kunne jeg lige så godt læse alle sagens akter.«

»Så vidt jeg husker, var der omkring 100 ringbind, som jeg læste igennem,« fortæller Jeanette Wincentz Andersen, der i ringbindene altså ikke fandt svaret.

Det var først i april 2023, da politiet skred til anholdelse af den 32-årige mand i kølvandet på kidnapningen af en 13-årige pige, der skete en udvikling i den gamle sag.

Emilie Meng blev kun 17 år. Foto: privat Vis mere Emilie Meng blev kun 17 år. Foto: privat

Hurtigt gjorde politiet det klart, at man ville efterforske, hvorvidt den 32-årige også kunne have været involveret i andre alvorlige kriminalsager. Og efter et par uger kunne man annoncere, at der havde været bid.

Her blev den 32-årige også sigtet for drabet på Emilie Meng og overfaldet på en 15-årige efterskoleelev i Sorø. I retten er det siden kommet frem, at både dna-spor, videomateriale og teledata knytter ham til drabet på den 17-årige pige, der aldrig vendte hjem efter en bytur.

»Det var en stor lettelse at høre, at politiet havde anholdt og sigtet en mand for drabet på Emilie Meng. Jeg var i mit sommerhus på Samsø, da jeg så, at der ville være pressemøde. Dér kunne jeg jo godt regne ud, at det nok handlede om, at de ville sigte ham for drabet på Emilie Meng,« fortæller Jeanette Wincentz Andersen og tilføjer:

»Det var jo så også det, de gjorde, og jeg må da indrømme, at det påvirkede mig noget følelsesmæssigt.«

Mindehøjtidelighed i Korsør anden juledag 2016 for den 17-årige Emilie Meng. Hun blev fundet dræbt to dage forinden. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mindehøjtidelighed i Korsør anden juledag 2016 for den 17-årige Emilie Meng. Hun blev fundet dræbt to dage forinden. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

At sagen har stor betydning for den tidligere anklager, er der ingen tvivl om. Den er også omtalt i bogen 'At afsløre en morder – forbrydelser anklageren aldrig glemmer', som hun sammen med journalist Christina Ehrenskjöld udgav i 2023.

Heri beskriver den pensionerede anklager, at »hele hendes krop reagerede,« da hun fik nyheden om anholdelsen.

»Jeg tænkte: ’Sikke noget pjat,’ men kunne ikke styre det,« lyder det i bogen.

Jeanette Wincentz Andersen ser nu frem til, at sagen skal for retten, og hun planlægger da også at følge den tæt.

»Hvis jeg på nogen måde kan få en plads i retslokalet, vil jeg gerne følge sagen i retten,« siger hun afsluttende til B.T.

