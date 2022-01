En såkaldt ATM-hæveautomat, der står foran Spar-købmanden i Hune, blev natten til søndag forsøgt brudt op og trukket ud.

Nu er i alt fem personer anholdt i sagen. Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Søndag morgen fortalte ordensmagten, at én formodet gerningsmand var anholdt og sigtet i sagen.

Siden er det kommet frem, at der er tale om en 19-årig rumæner, som nu er varetægtsfængslet i 4 uger.

Manden sigtes for 'forsøg på tyveri af særlig grov beskaffenhed ved at have opbrudt en pengeautomat og forsøgt at trække pengeboksen ud med en metalwire', oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

»Han sigtes for 'forsøg på tyveri af særlig grov beskaffenhed', fordi det er rettet mod en pengeautomat, som jo indeholder ret store beløb,« forklarer anklageren til B.T.

I løbet af søndagen er der så anholdt yderligere fire formodede gerningsmænd i sagen.

Det oplyser vagtchef fra Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

»Nu undersøger vi, om de har direkte eller indirekte forbindelse til indbruddet,« siger vagtchefen, som beretter, at de fire anholdte alle er østeuropæiske mænd.

Thomas Klingenberg fortæller, at gerningsmændene først har brækket pengeautomaten op, og så derefter forsøgt at spænde en wire rundt om pengeboksen, som skulle forbindes til en bil.

»Og så tænker jeg, at de ville rykke den ud med bilen. Men de er formentlig blevet afbrudt i det,« siger anklageren og uddyber:

»De har fået brækket pengeautomaten op, men er ikke kommet ind til kontanterne.«

Det var angiveligt en ATM-hæveautomat, lignende denne, som gerningsmænd natten til søndag forsøgte at brække op. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var angiveligt en ATM-hæveautomat, lignende denne, som gerningsmænd natten til søndag forsøgte at brække op. Foto: Henning Bagger

Den 19-årige mand nægter sig skyldig. Han har dog ikke kæret kendelsen og varetægtsfængslingen.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om de fire andre (anholdte, red.) personers rolle i det,« lyder meldingen fra Thomas Klingeberg.

Poul Fastergaard oplyser, at Nordjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke leder efter yderligere gerningsmænd i sagen.

Det var klokken 1.17 natten til søndag, at politiet fik en anmeldelse om, at en hæveautomat var forsøgt åbnet på Stenmarksvej i Hune.

Overvågningsbilleder fra stedet afslørede en bil, som politiet stoppede ved en kontrolpost i Tylstrup senere natten til søndag. Bag rettet sad den nu sigtede 19-årige mand.