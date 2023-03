Lyt til artiklen

Et forældrepar frifindes for at have udsat deres spæde tvillingepiger for voldsom ruskevold, som kostede den ene pige livet.

Det har et nævningeting i Retten på Frederiksberg afgjort tirsdag.

Forældrene sætter sig begge ned og holder hænderne for hovedet. Moren græder, og på fyldte tilhørerrækker udbruder en af tilhørerne »yes«.

Forældrene var tiltalt for at have udsat deres to spæde tvillingepiger for ruskevold og klemning om brystkassen. Den ene pige fik 18 knoglebrud, og den anden døde af en hjerneblødning.

Forældrene har nægtet sig skyldige, siden de blev anholdt tilbage i oktober 2020. Under retssagen har de beskyldt hinanden for at stå bag.

Det har været sparsomt med fældende beviser mod forældrene, og Anklagemyndigheden har heller ikke kunnet slå fast, om det var moren eller faren eller begge, der stod bag voldhandlingerne mod pigerne.

I slutningen af retssagen pegede anklageren dog på, at det i mindst ét af tilfældene måtte vare faren, der stod bag den vold, der kostede den ene pige livet.

Lægelige undersøgelser har vist, at tvillingepigerne blev udsat for flere tilfælde af rusken og klemning om brystkassen i løbet af de første to måneder af deres liv i sensommeren 2020.

Det kulminerede en nat på Hvidovre Hospital, da den ene pige pludselig var helt slap og ikke til at komme i kontakt med.

Det viste sig, at hun havde flere brækkede knogler og både en gammel og en ny hjerneblødning. Hun blev akut opereret og lagt i kunstig koma, men hun stod ikke til at redde. Den 9. oktober 2020 afgik hun ved døden to måneder og ti dage gammel.

Den anden tvilling er i dag i pleje hos et familiemedlem, og hun beskrives som en velfungerende pige.

B.T. har tidligere beskrevet, at flere babyer hvert år bliver udsat for den livsfarlige ruskevold, der kan give både brækkede knogler, hjerneskade og koste dem livet.

