En ældre borger fik sig noget af en overraskelse, efter at have talt med en bankansat.

For efter at have oplyst koden til sit nem-id, blev der overført et stort pengebeløb fra borgerens konto til forskellige andre konti.

Det viste sig, at der ikke var tale om en rigtig bankansat. I stedet var der tale om en svindler, der udgav sig for at være en bankansat. Det oplyser Københavns Politi.

»Vi fik i marts en anmeldelse fra en ældre borger, der havde fået et opkald fra en person, som udgav sig for at være bankansat, og som snød borgeren til at give sine koder til sit nem-id. Efterfølgende blev der overført et stort pengebeløb fra borgerens konto og til flere andre konti,« siger Anne Katrine Kristensen, der er politikommissær og leder i sektionen for økonomisk kriminalitet til B.T.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor stor et pengebeløb, der er tale om, da sagen fortsat efterforskes.

I stedet oplyser de, at der er blevet holdt øje med pengeoverførslerne, og på den baggrund har man onsdag sigtet fem mænd i alderen 20-61 år for bedrageri.

»De fem personer er sigtet på baggrund af den konkrete sag fra foråret, men som en del af efterforskningen undersøger vi selvfølgelig også, om der skulle være lignende forhold, som de kan knyttes til,« oplyser Anne Katrine Kristensen og fortsætter:

»Vi vil gerne minde om, at banker aldrig tager kontakt til borgere på den måde og afkræver koder til nem-id, og jeg vil gerne opfordre til, at man – hvis man får et mistænkeligt opkald – ringer til os på tlf. 1-1-4,« siger hun.

Og det er bestemt ikke første gang, at der advares om falske henvendelser.

Tidligere på ugen talte B.T. med Sara Price, som er pressechef hos Digitaliseringsstyrelsen. Hun fortalte, at Digitaliseringsstyrelsen aldrig beder om personlige oplysninger, koder eller billeder af nøglekort.

Også hos Danske Bank oplever de, at svindel på telefonen er et stort problem.

»Det er en stigende tendens, at folk bliver udsat for svindel gennem deres telefoner. Det oplever vi tit, faktisk hver dag,« fortalte Ketil Clorius, der er chef for svindelbekæmpelse i Danske Bank.