Det er blevet populært, at få varerne leveret lige til døren. Det er simpelt og nemt – men måske knap så klimavenligt.

Det har Coop nu besluttet at gøre noget ved. De har nu indsat eldrevne varevogne til at tage turene rundt i København.

Og det er det helt rigtige at gøre, konkluderer brandingekspert og kommunikationsrådgiver Sune Bang.

»Som virksomhed handler det om hele tiden at vise, at man forbedrer, hvor man kan. Der er et kæmpe behov for at nedsætte CO2-udledningen og ikke bidrage med et negativt klimaaftryk,« siger han.

Coop fik sine syv første el-varevogne i hovedstadsområdet i marts, og nu opruster virksomheden altså yderligere.

Som forbruger skal man dog ikke lade sig forblænde. Virksomheden indsætter 23 eldrevne varebiler, men har fortsat 120 ganske almindelige varevogne til at levere i hovedstadsområdet.

Så det er altså ikke alle forbrugere, der kan se frem til, at få deres varer leveret klimavenligt.

»Mange virksomheder leder efter balancegangen i det her, og det kan være en vanskelig sti at gå ned ad. Man kan næsten ikke få andet end kritik, fordi man altid kan sige ‘kunne I ikke gøre endnu mere’?,« siger Sune Bang.

De seneste år er det blevet tiltagende tydeligt, at klimadagsorden optager mange danskere, og at dagsorden, særligt i de større byer, også flytter både stemmer og forbrug, fortæller han.

I øjeblikket går det ganske fint for detailvirksomheden, der blandet andet står bag Fakta, Superbrugsen og Irma.

I det første halvår af 2021 er Coops salg steget med cirka 70 procent sammenlignet med de tilsvarende måneder sidste år.

Men der kan alligevel være nye markedsdele at erobre, fortæller Sune Bang:

»Lige nu er der nogle positioner på markedet, der er udfordret, blandt andet har vi snakket meget om Nemlig.com på det seneste, og der gælder det selvfølgelig om at have det ekstra argument, der gør, at folk skifter leverandør.«