I årevis levede Emilie Mengs efterladte i uvished om, hvad der var hændt den 17-årige pige. Nu er de med tiltalen mod Korsørmanden et skridt tættere på at få afklaring.

En afklaring, som Mai-Brit Storm Thygesen, bistandsadvokat for den dræbte teenagepiges mor, vedholdende har efterlyst offentligt.

»Medierne har ivrigt afdækket, at efterforskningen ikke har været god nok, og det har jeg sat pris på, for det har jo hjulpet mig i mit arbejde,« siger hun til B.T. mandag

I årenes løb har hun med jævne mellemrum i medierne kritiseret politiet.

»Jeg anerkender mediernes arbejde og den rolle, de har spillet i situationen, hvor sagen ikke var opklaret, og hvor der var alverdens mangelfulde efterforskningsskridt – og efterforskningsskridt, som politiet ikke havde taget.«

»Der har jeg følt en opbakning fra medierne i forhold til det budskab, jeg nu engang havde,« lyder det fra bistandsadvokaten, der kommer med en appel til selvsamme medier, der mandag har fået anklageskriftet i hænde.

Anklageskriftet beskriver i detaljer de forbrydelser, som den 32-årige mand skal have udsat Emilie Meng, en 15-årig efterskoleelev fra Sorø og en 13-årig pige fra Kirkerup for. Forhold, som den 32-årige nægter sig skyldig i.

Mai-Brit Storm Thygesen kalder detaljerne »gruopvækkende« og anmoder om, at medier udviser størst muligt hensyn til ofrene og deres pårørende. Af samme årsag ønsker hun ikke at kommentere anklageskriftets indhold.

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2024 blev der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Bistandsadvokaten har i årevis repræsenteret Emilie Mengs mor. Blandt andet har hun kritiseret politiets mangelfulde efterforskning af sagen og udtalt sig, når der har været udviklinger.

Eksempelvis var hun ikke sen til at kalde det »en kæmpestor milepæl«, da den 32-årige mand sidste år blev sigtet for drabet på Emilie Meng, mens han allerede sad varetægtsfængslet for kidnapning og voldtægt begået mod en 13-årig pige.

»Jeg tror, at både jeg, Emilie Mengs familie og resten af Danmark deler opfattelsen af, at det er en kæmpestor lettelse, at der endelig er kommet en sigtelse i den her sag,« sagde hun til B.T.



Da en dommer ved Retten i Næstved nogle uger senere valgte at udvide fængslingsgrundlaget mod ham, konstaterede bistandsadvokaten, at politiet måtte have »et stærkt kort på hånden«.

Emilie Meng forsvandt sporløst efter en bytur i juli 2016. Først et halvt år senere blev hendes lig fundet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Emilie Meng forsvandt sporløst efter en bytur i juli 2016. Først et halvt år senere blev hendes lig fundet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Det kan ikke andet end opfattes som et skridt i den rigtige retning i forhold til, at den sag kan finde sin afslutning, som familien har ventet på i syv år,« sagde hun på vegne af de efterladte.



Emilie Mengs nærmeste familie har kun få gange stillet sig frem offentligt.

Blandt andet deltog teenagepigens mor i 2019 i et DR-program kaldet ''Emilie Meng – en efterforskning går galt'.

Her fortalte hun blandt andet, at hun ikke havde fået en hel nats søvn siden datterens forsvinden.

»Der er rigtig meget vrede. Selvfølgelig først og fremmest mod ham, som har gjort det her. Han har ødelagt Emilies liv og vores liv,« lød det fra moren, der dengang også kritiserede politiet for at have sløset med opklaringen.

Syv år skulle der gå, før politiet i slutningen af april 2023 kunne meddele, at man mente at kunne udpege Emilie Mengs drabsmand.

I sidste uge blev den 32-årige officielt tiltalt i sagerne, og retssagen mod ham forventes at starte i maj.

