Det er netop besluttet, at fængslingsgrundlaget af Korsørmanden udvides til også at omfatte drabet på Emilie Meng og et overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø.

Og den nyhed ser familien til Emilie Meng positivt på.

»Det er et relativt stort skridt, at man fra politiets side vælger at sige, at man nu har så meget, at man vil udvide fængslingsgrundlaget til, at han også skal sidde for drabet på Emilie,« fortæller Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor til B.T.

»Det kan ikke andet end opfattes som et skridt i den rigtige retning i forhold til, at den sag kan finde sin afslutning, som familien har ventet på i syv år.«

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Nu er Korsørmanden sigtet i sagen. Vis mere 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Nu er Korsørmanden sigtet i sagen.

Samtidig opfatter hun dagens retsmøde som et udtryk for, at politiet har »et stærkt kort på hånden.«

Dommeren lagde i sin begrundelse om et udvidet fængslingsgrundlag vægt på en lang række konkrete punkter.

Hvad angår Emilie Meng-sagen, har dommeren lagt vægt på omstændighederne, hvorved Emilie Mengs lig blev fundet, og på obduktionserklæringen.

Derudover blev der lagt vægt på, at den sigtede ejede en sølvgrå Hyundai i30, nogle køb foretaget i Harald Nyborg, kortoplysninger, der placerer ham i området omkring gerningstidspunktet, video fundet på hans computer og endeligt nogle fund, der er blevet gjort på den 32-åriges bopæl under ransagningen – herunder dna-spor.

Hvad angår sagen fra Sorø, lagde retten vægt på, at hans dna 'med højeste sandsynlighed' er fundet på efterskoleelevens jakke. Derudover peger teledata i området på, at han er gerningsmanden, lød det videre.

Den 32-årige nægter sig skyldig i de nye rejster sigtelser og ønskede under retsmødet ikke at udtale sig.

Endeligt nævnte dommeren, at der fortsat kan være eventuelle medgerningsmænd på fri fod og at der kan være risiko for, at den 32-årige vil forsøge at påvirke efterforskningen, hvis ikke han forbliver fængslet.

B.T.s journalister har i podcasten 'På fersk gerning' tidligere talt om sagen. Hør det her, eller der hvor du plejer at høre podcast: