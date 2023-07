I årevis modtog politiet den ene henvendelse efter den anden vedrørende familien Dimic, der nu kan skrive drab, utallige voldtægter, systematisk vold og grov mishandling af en lang række kvinder på deres kriminelle cv.

Mere konkret var det anmeldelser fra flere af de forurettede kvinder om vold og voldtægter, ligesom det var bekymrede henvendelser fra pårørende.

Alligevel var det først i august 2022, politiet slog til mod familien.

Anmeldelserne er blevet fremlagt under retssagen mod brødrene Branislav Rasmussen og Ilija Dimic samt deres mor, Ankica Dimic.

Familiemedlemmerne, der sagen igennem har nægtet sig skyldige, er ved Retten i Nykøbing Falster netop blevet dømt for mishandling af fem forskellige kvinder. Kvinder, der i perioder siden 2008 har været kærester med enten den ene eller den anden bror.

De første to anmeldelser, som omhandlede storebroren, Branislav Rasmussen, og hans kæreste fra 2008 til 2016, indløb i foråret 2014.

Året efter kom der endnu én om forholdet. Og i 2016, da kvinden kom på krisecenter, landede så en anmeldelse om voldtægt. Men der blev ikke oprettet en sag.

I 2017 kom så endnu en anmeldelse. Denne gang om Ilija Dimic. Hans daværende kæreste anmeldte ham for vold, men blev ifølge eget udsagn bange og trak den senere tilbage. Og så gjorde politiet ikke yderligere ved det.

Senere samme år gik endnu en kvinde til politiet. Denne gang var det en anden af Branislav Rasmussens kærester. Hun anmeldte ham for voldtægt, og han blev sigtet. Men nogle måneder senere blev sagen påtaleopgivet, og den kom derfor aldrig for retten.

For en tredje af Branislav Rasmussens kærester skabte forholdet så mange bekymringer hos hendes pårørende, at hendes bror i efteråret 2021 gik til politiet.

Rygterne ville vide, at hans søster blev slået. Og han ville gerne have politiet til at undersøge det.

Ifølge vidnet tog politiet derefter ud til romafamiliens adresse. Men her så alt ud til at være i orden, lyder gengivelsen fra vidnet.

Ikke desto mindre sad politiet klar, da den unge kvinde var til en samtale med en arbejdsmarkedskonsulent. Selvsamme har i retten fortalt, at der på det tidspunkt i januar 2022 var mistanke om, at kvinden blev udsat for vold, og derfor sad politiet klar til at køre hende på krisecenter.

Men det ønskede hun ikke.

Vinter blev til forår. Forår til sommer. Og så skete der noget.

Branislav Rasmussens kæreste gik her til politiet og anmeldte ham for vold. Samtidig fortalte hun om en anden kvinde, Ilija Dimics kæreste, som også boede hos familien. Også hun var fanget i et voldelig forhold, lød det.

Politiet rykkede ud. Reddede den skrækslagne kvinde ud. Anholdt og sigtede brødrene, og indledte en efterforskning. En efterforskning, der også satte de mange tidligere anmeldelser under lup.

Efterforskningen har i dag ført til, at 32-årige Branislav Rasmussen er fundet skyldig i at have udsat tre kærester for et utal af voldtægter. For at have udsat den ene kæreste for psykisk vold. For at have udsat en anden for grov mishandling.

Samtidig er 26-årige Ilija Dimic blevet dømt for grov mishandling af to kærester, hvoraf den ene også blev udsat for psykisk vold.

Og brødrenes mor, Ankica Dimic, er blevet dømt for at opildne til mishandlingen af en af kvinderne.

B.T. har talt med to af de forurettede kvinder, der er lettede over, at sagen har fået sin afslutning, men står tilbage med en undren over, at der ikke blev grebet ind før.

Særligt fordi det ikke er første gang, familien Dimic er i politiets søgelys.

»Jeg har sjældent set så mange kvæstelser i en sag, hvor der ikke er anvendt våben – bortset fra kosteskaftet. Obduktionserklæringen taler for sig selv. Volden må være udført med stor voldsomhed,« lød det fra retsformanden, da Srdjan Dimic i 2008 blev kendt skyldig i drabet på Katja Fromberg Larsen. Foto: Katja Mejborn Østergaard Vis mere »Jeg har sjældent set så mange kvæstelser i en sag, hvor der ikke er anvendt våben – bortset fra kosteskaftet. Obduktionserklæringen taler for sig selv. Volden må være udført med stor voldsomhed,« lød det fra retsformanden, da Srdjan Dimic i 2008 blev kendt skyldig i drabet på Katja Fromberg Larsen. Foto: Katja Mejborn Østergaard

Tilbage i 2008 blev familiens ældste søn, Srdjan Dimic, idømt 12 års fængsel og udvisning af landet for at have slået sin daværende gravide kæreste ihjel. Han havde på det tidspunkt allerede flere voldsdomme.

Forældrene Ankica Dimic og Ilija Dimic, der deler navn med den yngste søn, var med på anklagebænken i drabssagen. Tiltalt for medvirken til drabet. De blev dog kun dømt for ikke at have hjulpet Katja Fromberg Larsen, der altså blev tæsket ihjel.

Familiens far blev året efter idømt udvisning af landet, da han blev fundet skyldig i at have misbrugt en pige seksuelt.

Og mens straffesagerne kørte ved domstolene, råbte naboer til Dimic-familien vagt i gevær. Fortalte om utryghed og magtesløshed.

Naboerne i Birkerød var ikke tilfredse, da Dimic-familien vendte tilbage. Her et opslag i B.T. fra 20. april 2013. Foto: Katja Mejborn Østergaard Vis mere Naboerne i Birkerød var ikke tilfredse, da Dimic-familien vendte tilbage. Her et opslag i B.T. fra 20. april 2013. Foto: Katja Mejborn Østergaard

Alt sammen noget, der er blevet dækket i medierne, og som da også har fået politisk opmærksomhed.

I 2013 blev daværende retsordfører Trine Bramsen således sendt i byen for Morten Bødskov, der dengang var justitsminister.

Her fortalte hun, at hun var blevet orienteret om, at »politiet holdt tæt opsyn med familien«.

Det har ikke været muligt for B.T. at opklare, hvem der orienterede retsordføreren, ligesom det for nuværende heller ikke har været muligt at få besvaret, hvad det konkret indebar, at politiet »holdt tæt opsyn« med familien Dimic.

B.T. har anmodet Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om et interview om de mange anmeldelser, men man afviser at stille op og henviser til, at sagen er verserende, da den måske bliver anket.

Man har derfor ikke ønsket at besvare den lange række spørgsmål, som B.T. har fremlagt. Spørgsmål om, hvorfor politiet ikke reagerede tidligere, om politiet har levet op til sin efterforskningspligt, og om alarmklokkerne burde have ringet, når man tager familiens historik i betragtning.

