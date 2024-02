»Det var en kæmpe mavepuster. Det var det, jeg havde frygtet og var allermest bange for, ville ske.«

Ordene kommer fra den i dag 25-årige Mia Enevoldsen, efter en 42-årig seniorsergent tidligere på måneden blev dømt for flere alvorlige krænkelser mod sine underordnede i Den Kongelige Livgarde.

Mia var en af de forurettede i sagen, men seniorsergenten blev frifundet for forholdet, der omhandlede hende. I alt blev han frifundet for seks ud af de ti forhold, han var tiltalt for. Han har nægtet sig skyldig i alle forhold.

»Selvfølgelig må retten aldrig være i tvivl, men det gjorde virkelig ondt, og jeg blev ekstremt ked af det, for det var de værste år af mit liv, og jeg følte, at det var et udtryk for, at de ikke troede på mig. Det var min største frygt, at det ville ske,« fortæller hun.

Tydeligt berørt og med tårer trillende ned ad kinderne fortalte hun ellers i retten, hvordan seniorsergenten i en periode på to år, da hun som 21-årig var civilt ansat på kasernen, udsatte hende for gentagne blufærdighedskrænkelser.

Episoder om, hvordan hun følte sig overvåget af ham, hvordan han fulgte efter hende ned i et omklædningsrum og kyssede hende, ligesom han også sendte hende billeder og videoer af, at han onanerede.

»Det gjorde mig meget bange. Jeg følte mig så presset i det, og jeg fik så mange beskeder fra ham. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg turde ikke sige det til nogen. Jeg var så flov over, at jeg ikke kunne sige fra og passe på mig selv,« forklarede hun i retten.

Og det var netop beskederne mellem dem, og det faktum at Mia havde svaret på beskederne, der var rettens begrundelse for, at seniorsergenten ikke blev dømt for blufærdighedskrænkelse af hende.

Får ny chance

Men nu er der nyt håb, for hendes sag får blandt andet en chance til, efter seniorsergenten har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse i alle forholdene.

En dom, der udløste 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.

»Det var det, jeg håbede ville ske. Jeg er glad for, at min sag får en chance til, men jeg er også meget nervøs. Jeg håber bare, retfærdigheden vil sejre, og at han ikke bliver frifundet,« slår hun fast.

Den 42-årige har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i samtlige ti forhold om grove krænkelser, vulgært sprogbrug og blufærdighedskrænkelser i hans tid som overordnet vagtholdsfører i Livgarden.

Under retssagen har flere af sagens forurettede beskrevet en frygt for seniorsergenten, og en grov tone, hvor blandt andre en af sagens forurettede blev kaldt for »yngste fisse.«

Seniorsergenten forsvarede sig selv med, at der var en »frisk tone« på arbejdspladsen, og at relationen til de unge kvinder var gensidig.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast