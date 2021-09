Efter en episode i sidste uge, hvor en hjort blev skudt med en bedøvelsespil i Marselisborg Dyrehave, holder parken nu et vågent øje med dyrene efter mørkets frembrud.

Det sker efter Østjyllands Politi fredag blev kontaktet af den ansvarshavende for Marselisborg Dyrehave, der kunne fortælle, at flere borgere havde set en hjort gå rundt med en bedøvelsespil i benet.

Hvem der står bag skuddet, der endte med at tage livet af hjorten, som måtte aflives søndag, ved man stadig ikke. Men nu vil man i parken være på vagt om natten.

Det fortæller Århus Stiftstidende.

»Vi vil være mere opmærksomme omkring de mørke timer, for det kunne godt ligne en 'mørkets gerning', hvor der normalt ikke er så mange mennesker til stede i parken, siger Niels Jørgen Friis, der er ansat som biolog ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune og er ansvarshavende for Marselisborg Dyrehave, til Århus Stiftstidende.

Det er første gang, siden han blev tilknyttet dyrehaven i 1993, at Niels Jørgen Friis har oplevet noget lignende.

Sagen blev meldt til Østjyllands Politi, og mandag kunne B.T. fortælle, at det ifølge politiets oplysninger, normalt kun er dyrlæger, der affyrer bedøvelsespile på den måde, og gerningsmanden her derfor formentlig brugt professionelt udstyr.

Man kan endnu ikke udelukke, at flere hjorte er blevet skudt, da der ikke er overblik over, om der mangler nogen hjorte i Marselisborg Dyrehave.

Niels Jørgen Friis forklarer, at hjorten ikke var specielt påvirket af bedøvelsespilen, der stadig sad fast i dyrets baglår, da de fandt den søndag.

Alligevel måtte den aflives, blandt andet fordi dyrets kød ikke ville kunne bruges til salg senere hen, og hvis pilen på et tidspunkt faldt ud, ville man ikke kunne vide hvilket dyr, der var ramt. Dermed ville hele flokken være bandlyst fra konsum.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, som eksempelvis har set nogle personer gå med geværer i området – eller nogen, der har slæbt rundt på en hjort.

Gerningstidspunktet skulle være mellem torsdag og fredag.

Politiet kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.