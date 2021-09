Det er normalt ganske hyggeligt og fredeligt at bevæge sig rundt blandt hjortene i Marselisborg Dyrehave, som også har vænnet sig til de mange besøgende.

Der har dog været en ubehagelig oplevelse for dyrene i løbet af weekenden.

Fredag aften blev Østjyllands Politi nemlig kontaktet af den ansvarshavende for Marselisborg Dyrehave, der kunne fortælle, at flere borgere havde set en sikahjort gå rundt med en bedøvelsespil i benet.

Det oplyser Østjyllands Politi.

En skovfoged ledte efter dyret, men først søndag morgen lykkedes det at finde frem til den ramte gjort, som stadig havde pilen siddende i sig.

Dyrehaven valgte herefter at aflive hjorten, da det er uvist, hvilket stof den havde fået i sig.

Det er normalt kun dyrlæger, der affyrer bedøvelsespile på den måde, og gerningsmanden her derfor formentlig brugt professionelt udstyr.

Man kan endnu ikke udelukke, at flere hjorte er blevet skudt, da der ikke er overblik over, om der mangler nogen hjorte i Marselisborg Dyrehave.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Østjyllands Politi har nu sikret spor på stedet og efterforsker sagen.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, som eksempelvis har set nogle personer gå med geværer i området – eller nogen, der har slæbt rundt på en hjort.

Politiet mener, at gerningstidspunktet er mellem torsdag og fredag.

Politiet kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.