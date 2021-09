Savner du grønne områder og parker i Midtbyen? Så kan du godt ånde lettet op.

Aarhus Kommune garanterer nemlig i det nye budgetforlig, at sådan et område vil komme ved Musikhuset.

Idéen med parken er, at den skal være et grønt mødested, hvor aarhusianerne samles om kultur og natur.

»Den omdannende park, der skal danne ramme om biodiversitet og livskvalitet, indebærer blandt andet et nyt underjordisk galleri og et kæmpeværk af den amerikanske kunstner James Turrel,« skriver Realdania på deres hjemmeside.

Realdania her nemlig allerede støttet projektet med 16 millioner - på den betingelse, at Aarhus Kommune har resten af budgettet på plads, inden projektet igangsættes.

Det garanterer Aarhus Kommune nu. De har endnu ikke fundet pengene, men skal nu søge midler ved fonde.

Men hvis det altså ikke kan lade sig gøre, vil Aarhus Kommune finansiere parken »på baggrund af oplæg fra Borgmesterens Afdeling, Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø,« står der i budgetforliget.

Dermed er parken altså garanteret.

Det er i forbindelse med udbygningen af ARoS-projektet 'The Next Level', at parken vil blive omdannet til en grøn bypark, og musikhusparken skal efter planen også indvies på samme tid som projektet - i efteråret 2025.