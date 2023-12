En hemmelig optagelse spiller ifølge B.T.s oplysninger en rolle i sagen, hvor fem mænd med tilknytning til NNV-banden sættes i forbindelse med drab og drabsforsøg i en frisørbutik i december 2021.

Episoden udspandt sig 2. december omkring klokken 11.30, hvor to maskerede og bevæbnede mænd troppede op i Frisør Yomok på Islevbrovej i Rødovre og affyrede en serie skud. Her blev en 17-årig bulgarer, der var ved at klippe en kunde, fatalt ramt.

Kunden, en 15-årig dreng, blev ramt i hånden. Butikkens ejer, der sad i salonens anden frisørstol, blev livsfarligt såret.

Ifølge research skal skyderiet i Frisør Yomok ses i lyset af et drab begået dagen før, hvor et 27-årigt NNV-medlem blev likvideret foran Kaffehuset på Nørrebrogade.

Hævn

Hos NNV mente man angiveligt, at personkredsen omkring frisøren kunne kobles til gerningsmanden bag skyderiet ved Kaffehuset.

Ifølge B.T.s oplysninger var skyderiet i frisøren direkte hævn episoden på Nørrebro.

En kæde af drab To mænd, den ene svensk statsborger, blev i sommer idømt livstid for drabet på NNV-medlemmet ved Kaffehuset på Nørrebro. Her var der tale om et lejemord, hvor duoen var blevet bestilt til at dræbe NNV-medlemmet af en mand, der ifølge B.T.s research er del af en kriminel gruppering kaldet 'Casablanca-netværket'. Angiveligt var motivet blandt andet i en gammel strid mellem personer fra Casablanca-Netværket og NNV. Drabet ved Kaffehuset kickstartede en kæde af vold, der inkluderede drab og drabsforsøg i Frisør Yomok. Konflikten rykkede også til Sverige, hvor en 25-årig dansk statsborger blev skudt 15. december i boligområdet Bunkeflostrand ved Malmø.

Det 17-årige drabsoffer i frisøren havde intet med sagen at gøre. Han var et tilfældigt offer, der befandt sig det forkerte sted det forkerte tidspunkt, hvilket kostede ham livet.

Den hemmelige optagelse, der indgår sagen, knytter sig til netop drabet på den 17-årige. Det viser B.T.s research.

På optagelsen erkender ledende medlemmer i NNV-banden angiveligt, at den 17-årige var fejlagtigt offer i sagen.

Fundet tilfældigt

Ifølge B.T.s oplysninger var de ledende bandefolk selvsagt ikke klar over, at samtalen blev optaget.

Optagelsen befandt sig på en telefon, som politiet fandt i forbindelse med efterforskningen af en brandsag, der også knytter sig til konflikten i december 2021.

Hos Vestegnens Politi vil anklager, Rasmus Petersen, ikke kommentere B.T.s oplysninger.

Branden udspandt sig i Frisør Yomok natten til 4. februar - altså efter drabet på den 17-årige. Her blev der ved 03-tiden knust en rude i butikkens gavlvindue, som gerningsmændene hældte benzin ind igennem og stak ild til.

Øjeblikkelig udbrød der en eksplosionsagtig brand, lød det i brandsagens anklageskrift, hvor beboere i den lille ejendom kom i fare.

Fire mænd, der ifølge politiet på forskellig vis havde tilknytning til NNV-banden, var tiltalt i sagen om brandstiftelsen, der kørte ved Retten i Glostrup sidst på sommeren 2023.

En af de fire undgik retssagen, fordi han har opholdt sig i Tyrkiet. Han blev derfor udskilt fra brandsagen, som retten vil behandle senere, i så fald han kommer hjem.

Også tiltalt i drabssag

Selvsamme 19-årige er ligeledes blandt de tiltalte i sagen om drab og drabsforsøg i Frisør Yomok.

De tre øvrige tiltalte blev kendt skyldige i at have indtaget forskellige roller i forbindelse med sagen om brandstiftelse.

Fem mistænkte I alt er fem mistænkt for på forskellig vis at været del af enten udførelsen eller planlægningen af drab og drabsforsøg i Frisør Yomok. Alle fem nægter sig skyldige. Tre af de fem spiller ifølge B.T.s oplysninger centrale roller i NNV-banden. De to øvrige længere nede i bandens interne hierarki. Det er planen, at tre af de fem skal for retten til sommer, mens de to sidste får deres sag behandlet senere.

Det konkrete motiv til brandstiftelsen blev ikke fuldt belyst ved retssagen, men ved retssagens begyndelse omtalte anklager, Rasmus Petersen, drab og drabsforsøg i Frisør Yomok som »nødvendig baggrundsviden«.

Selvom at retten ikke kunne fastslå det præcise motiv til brandstiftelsen, fandt retten alligevel, at branden ikke var tilfældig og at den var et udslag af enten en uoverensstemmelse eller noget andet imellem NNV-banden og personkredsen omkring Frisør Yomok.

Indgår i sagen

De ledende bandefolk, der medvirker på optagelsen, er selvsagt blandt de mistænkte i sagen om drab og drabsforsøg.

Det er planen, at den første retssag om drab og drabsforsøg skal køre ved Retten i Glostrup til august. Her vil den hemmelige optagelse givetvis indgå i sagen.

De øvrige mistænkte i sagen vil komme for retten på et senere tidspunkt, der endnu ikke berammet.

