To mænd er i dag blevet kendt skyldige i en sag om drab og drabsforsøg, hvor et 27-årigt medlem af NNV-banden blev dræbt på Nørrebro tilbage i december 2021.

Et enigt nævningeting fandt, at det var en 23-årig svensker, der affyrede de dræbende skud 2. december ved Kaffehuset, der ligger på Sorgenfrigade på Nørrebro.

En 22-årig mand blev kendt skyldig i at deltage i planlægningen.

Retten fandt ikke, at sagen var omfattet af den såkaldte bandeparagraf, men de to mænd blev dømt for at bruge skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, hvilket ligeledes kan forhøje straffen med indtil det halve.

Tre andre er blevet frifundet i sagens hovedforhold om drab og våbenbesiddelse. Den ene blev straks efter løsladt. Han havde blanke øjne og kiggede op i luften, da retsformanden afsagde kendelsen.

De to andre har forklaret, at de troede, der var tale om en hash-forretning. Det har de begge erkendt undervejs i sagen, og de forhold blev de dømt for.

Ifølge kendelsen var det ikke bevist, at de vidste, de deltog i planlægningen af et drab.

Bandemedlemmet, der blev skudt imod 2. december, havde kort tid før skyderiet været inde på cafeen Kaffehuset på Nørrebrogade.

Cafeen var i forvejen under politiovervågning, fordi ledende medlemmer af NNV-banden brugte cafeen som yndet opholdssted.

Derfor kunne specialanklager Andreas Emil Christensen under sagen fremvise omfattende videomateriale af skudepisoden og pistolmandens rute til gerningsstedet.

Skyderiet antændte en blodig bandekonflikt, der udspillede sig i løbet af december 2021 og januar 2022.

Drabet var ifølge B.T.s oplysninger bestilt af Casablanca-netværket. En kriminel gruppering, der opererer i Danmark, men trækker tråde til Marokko.

Tidligere i sagen har en af de tiltalte forklaret, hvordan han via en krypteret tjeneste kommunikerede med en mand, der på tjenesten kaldte sig 'RW'.

'RW' uddelte ifølge politiet opgaver til flere af de tiltalte og skrev blandt andet til én af dem, at han skulle hente en 'svensk gæst'.

'RW' er ifølge B.T.'s oplysninger identisk med en mand, som går under navnet 'Grækeren', og han har en ledende rolle i Casbalanca-netværket.