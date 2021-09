En ulykke kommer sjældent alene, siger man. Og sådan er det også for en 7-Eleven-butik i Tilst.

B.T. kunne for nylig fortælle, at en 35-årig mand var blevet dømt for at røve den samme 7-Eleven-butik i Tilst tre gange.

Og nu er butikken altså ramt igen. Torsdag klokken 16.58 blev butikken nemlig udsat for endnu et røveri. Det oplyser Østjyllands Politi.

En mand var kommet ind i butikken og havde krævet at få penge fra kassen. Samtidig havde han truet med en knytnæve, som han hamrede ned i disken flere gange.

Ekspedienten oplevede manden som meget aggressiv, og han udleverede pengene fra kassen.

Gerningsmanden forlod herefter stedet og fortsatte mod Tilst Søndervej i vestlig retning.

Gerningsmanden beskrives som:

170-175 centimeter høj

35-40 år gammel

Almindelig til kraftig af bygning

Var iført en sort, tynd dynejakke med hætten trukket over hovedet, mørkeblå jeans og blåt mundbind

Politiet har været rundt i området, men har ikke fundet gerningsmanden.

Politiet kan ikke oplyse, om der er tale om den samme 35-årige mand, som tidligere er dømt for tre røverier mod samme butik.

Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.