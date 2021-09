Nu kan naboerne ånde lettet op. I hvert fald for en stund.

Det femetagers byggeri med tagterrasse og parkeringskælder på Sonnesgade 13, der var planer om skulle flytte ind ved siden af dem, ser ud til at skulle beskæres.



Det sker efter naboerne ad flere omgange har klaget over byggeriet i form af høringssvar og senest ved et foretræde på et møde i Teknik Udvalg i Aarhus Kommune onsdag.



»Det er bare fantastisk. Vi er super lettede over, at de lyttede til os og tog det, vi sagde, alvorligt,« fortæller Tinna Knudsen, der bor på Sonnesgade 17.



Formand for Teknisk Udvalg, Viggo Jonasen (E), bekræfter fredag over for B.T., at sagen efter udvalgsmødet onsdag aften er udskudt, og at byggeriet ikke skal opføres, som det tidligere var angivet.



»Det skyldes, at der var bred enighed i udvalget om, at byggeriet var for højt og lå for tæt på de øvrige bygninger,« siger han.



Derfor har man i udvalget foreslået, at Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), vender tilbage til bygherren på projektet for at tale om, hvordan byggeriet skal beskæres og rettes til, så det passer til omgivelserne og ikke mindst overholder kommuneplanrammen.



Det glæder naboerne, der længe har råbt politikerne op.



»Det betyder for det første, at vi ikke flytter, men faktisk har lyst til at blive boende. Vi var meget bekymrede for støjproblemer, indblikssgener og lysproblemer. Vi ved ikke, om det bliver løst, men vi har en tiltro til nu, at det nok skal blive godt,« fortæller nabo Tinna Knudsen.



Udsigten mod byggegrunden på Sonnesgade 13 set fra naboens vindue på Sonnesgade 19. Foto: Privatfoto Vis mere Udsigten mod byggegrunden på Sonnesgade 13 set fra naboens vindue på Sonnesgade 19. Foto: Privatfoto