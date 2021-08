En 35-årig mand er mandag blevet dømt i Retten i Aarhus for at røve den samme 7-Eleven butik i Tilst tre gange.

Det er kun to år siden, manden blev idømt et års fængsel for samme forbrydelse. Her han havde nemlig røvet præcis samme butik hele to gange.

De første to gange havde han truet ekspedienten med kniv. Denne gang truede han ekspedienten med at slå og kaste med øl. Han slap derfra med 2350 kroner.

Politiet fandt både gerningsmandens jakke og pengene fra røveriet på gerningsstedet. Det var, imens betjentene undersøgte området, at den 35-årige pludselig kom gående forbi.

Han blev genkendt ud fra videoovervågningen og sidenhen anholdt og varetægtsfængslet.

Politiet understreger, at det er en sjældenhed, at en person dømmes for at begå tre røveri mod samme butik.

Politibil i København, mandag den 21. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politibil i København, mandag den 21. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Manden fik et år og tre måneders ubetinget fængsel.

Det har dog ikke haft nogen betydning for dommen, at det drejer sig om den samme butik. Til gengæld er det en skærpende omstændighed, at manden tidligere er dømt for røveri, og at han kun var prøveløsladt for de tidligere røverier, da han begik dette.

Manden havde fire måneders straf tilbage fra den tidligere dom, og de fire måneder er nu blevet udløst og er med i denne dom, siger specialanklager Jesper Rubow.

Den 35-årige mand har anket dommen til Vestre Landsret, hvor han håber på at få en lavere straf.

Selvom manden har anket dommen, har Retten i Aarhus besluttet, at han fortsat skal være varetægtsfængslet, da man ellers mener, det er sandsynligt, at han vil begå ny kriminalitet.