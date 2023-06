Voldsomme vrangforestillinger om drab førte juni i fjor en 23-årig mand til indkøbscentret Field's, hvor han gik amok med en riffel.

Sådan forklarede han til politiet under en afhøring, der blev foretaget nogle timer efter, at han havde dræbt tre og såret en række andre personer.

Den 23-årige har ikke ville afgive forklaring sig ved retssagen, der startede mandag, og efter frokostpausen kom han efter eget ønske ikke tilbage i retslokalet.

I stedet dokumenterede anklager Søren Harbo fra den afhøring, som blev foretaget ved totiden om natten efter skyderiet.

Her kom det frem, at den 23-årige var alene hjemme i lejligheden, hvor han boede med sin far. Faren var på det tidspunkt medlem af en skytteforening på Amager og havde derfor våben hjemme.

Blandt andet den riffel, som den 23-årige tog med ud i Field's. Våbnet havde han uden farens viden listet ud af det ellers aflåste våbenskab.

»Det hele var lidt sløret,« sagde den 23-årige dengang til politiet. Han forklarede også, at han tidligere samme dag havde været i Field's – dog uden våben.

Hjemme i lejligheden begyndte han at få tvangstanker. Han ville redde folk, fordi de gerne ville dø, forklarede han til politiet.

Meningen var at sende dem i himlen og sørge for, de ikke led mere.

Det var unge mennesker. Dem kunne han identificere sig med, men han havde ikke lyst til at slå småbørn ihjel.

Under politiafhøringen blev den 23-årige spurgt, hvordan de blev reddet ved at blive skudt.

»Fordi de lider så meget. De så mere fredfyldte ud, når de var skudt. Folk lider, og det gør de på grund af deres indre ondskab,« forklarede den 23-årige til politiet.

Han forklarede også, at det var helt tilfældigt, at det skete den pågældende dag. Det kunne i øvrigt ligeså godt være sket nede i det lokale supermarked, tilføjede han under afhøringen.

Ifølge den 23-årige lavede han en handlingsplan sådan, at han ikke blev overmandet under skyderiet. Og planen var nok i sidste ende, at han enten havde skudt sig selv eller blev skudt af politiet.

Under afhøringen gav han udtryk for, at han ikke var klar over konsekvensen af sin handling, der kostede tre mennesker livet.

»Tankerne blev ved med at sige, at det ikke betyder noget. De skal dø alligevel,« forklarede han til politiet.

