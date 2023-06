I dagene op til, at han begik drab i Field's lavede den tiltalte 23-årige en slags plan for sit angreb. Det kom frem ved dagens retsmøde ved sagen, der er begyndt i dag.

Ifølge planerne, havde han i detaljer noteret, hvordan han skulle trænge i Field's. Øverst på omtalte stykke papir var der noteret 'Håndtering af situationen.'

Det er anklageren i sagen, Søren Harbo, der har dokumenteret noterne.

'Sigt efter torso, hvis de løber imod dig,' og ' sigt efter trekant,' lyder det blandt andet.

'Hav fokus på riflens løb. Sørg for at de ikke kan tage fat i den', lyder det endvidere.

'Hav altid en patron i kammeret, skift kun magasin på sikkert sted. Lig kniven og pistolen foran dig for at skræmme.'

'Skyd de lette mål på afstand,' lyder det endvidere.

'Bevæg sig opad. Skyd altid voksne mænd først,' fortsætter det i det håndskrevne noter.

'Skyd dem i hovedet, der er tydeligt i live.'

Andre noter, som politiet fandt på den 23-årige bopæl efter skyderiet, beskriver den 23-åriges usammenhængende tanker.

'I har verbalt voldtaget mig for sidste gang. Jeg har levet i et videospil', lyder det et andet sted i noterne.

De nedfældede ord kredser især om drab og selvmord.

'Alle jeg har slået ihjel kommer ikke til at forlade mig. I så flinke ud, jeg vil ønske vi kunne dø sammen.'

'Det var en fejl, at jeg ikke døde som 15-årig. Livet har kun gået ned af bakke. Stop før du bliver for gammel. jeg har lyst til at dø langsomt,' lyder det i noterne.

'Har bare den ustoppelig tanke om at slå ihjel. Det er svært at beskrive følelsen.'

'Jeg sagde til lægen, at jeg ser mig selv som massemorder,' lyder det endvidere.

I forskellige videosekvenser, han havde liggende på USB-sticks, havde den 23-årige filmet sig selv.

Her gjorde han i messende tone rede for nogenlunde samme tankegang. Det handlede om drab og død.

Blandt andet, at de dræbte ikke ville dø forgæves, og at de ville være sammen i kærlighed efterfølgende.

