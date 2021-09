To borgere i Aalborg Øst var med til at stoppe en spritbilist lørdag aften.

Nordjyllands Politi fik et opkald fra to årvågne borgere, som tilbageholdt en 37-årig mand ved Smedegårdsvej, som havde forsøgt at køre bil i en kraftigt spirituspåvirket tilstand.

Det skriver Nordyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Kort tid efter ankom en beredskabspatrulje til stedet, og de kunne bekræfte, at den formodede spritbilist virkede beruset, da han snøvlede, havde blanke pupiller og problemer med balancen.

Det var ikke muligt for betjenten at udføre en alkometertest, da den mistænkte ikke kunne puste nok luft i alkometeret. Dog viste testen, at hans promille som minimum var over den lovlige grænse på 0,5.

Desuden nægtede bilisten at tage en narkotest, selv om han udviste tydelige tegn på at være narkopåvirket.

Derfor sigtede og anholdt politiet bilisten for både spiritus- og narkopåvirket kørsel.

Efterfølgende blev der udtaget en blodprøve som bevismateriale i sagen.



Nordjyllands Politi har udarbejdet en guide til, hvordan man som borger kan hjælpe med at forhindre spritkørsel.