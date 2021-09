Kristoffer Iversen fra Gug er Danmarks stærkeste i sin størrelse. Nogensinde!

Lørdag løftede han mere, end nogen anden tidligere har gjort, da han bar 281 kilo på skuldrene ved DM i Styrke 2021 i squat-disciplinen:

»Det er en forløsning! Fedt, at det nu er en officiel rekord og ikke bare noget i træningslokalet. Men det er også en ny dag i dag, og nu skal jeg ned og træne igen og se, om jeg kan få mere på stangen,« siger Kristoffer Iversen til B.T. om at slå den tidligere rekord i 105 kilo-klassen fra 2018 med hele 11 kilo.

Men selvom Kristoffer Iversen har løftet mere end nogen anden nogensinde – officielt – så er han ikke danmarksmester.

Kristoffer Iversen (tv.) modtager bronzemedalje i 2019. Samme resultat endte det med lørdag ved DM i Styrke 2021. Her slog han dog også danmarksrekorden i squat. Vis mere Kristoffer Iversen (tv.) modtager bronzemedalje i 2019. Samme resultat endte det med lørdag ved DM i Styrke 2021. Her slog han dog også danmarksrekorden i squat.

I stedet gik lørdagens DM-guld i +105 kilo-vægtklassen til træningsmakkeren fra Aalborg Styrkeløfter Klub, Mathias Møller. Styrkeløft er nemlig en kombinationskonkurrence og kræver mere end bare at kunne squatte. Man skal også kunne dødløfte og bænkpresse, men »det er andre bedre til end mig, så det lader vi dem om«, siger Kristoffer Iversen, der stadig bare dyrker sportsgrenen på hobbyplan. Med fire træninger om ugen.

Men med sin danmarksrekord er det alligevel Kristoffer Iversen, der har håneretten over sin træningsmakker, mener han.

»Det er mere intern konkurrence end prestige over at være en del af den danske styrke-elite. Mandag handler det igen om at få #mereendmøller,« siger Kristoffer Iversen om hashtagget, den interne konkurrence mod træningsmakker Mathias Møller hedder.

Kristoffer Iversen har for alvor været seriøs med sin træning siden 2018, hvor han for sjov stillede op i en konkurrence – og vandt. Nu går han efter en ny milepæl:

»Selvfølgelig er jeg stolt – sagt på nordjysk. Men det er meget low key, og jeg stopper ikke hér. Målet er at komme over 300 kilo.«