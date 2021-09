Politiet måtte træde på sømmet og tilkalde ekstra forstærkning, da tre teenagere på henholdsvis 16, 16 og 17 år stak af fra politiet i høj fart.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T. søndag formiddag.

Hændelsen skete natten til søndag, da ordensmagten fik en anmeldelse om, at en bil kørte rundt i Brønderslev. Angiveligt kørte den ikke helt efter det, man lærer, når man tager kørekort.

Politiet sendte en patrulje til Brønderslev, hvor det lykkedes betjentene at få kontakt med køretøjet. Men herfra udviklede det, siger vagtchef Bruno Brix:

»De forsøger at stikke af fra politiet i rimelig høj fart. Vi skynder os så at få flere patruljer afsted til at bistå eftersættelsen,« lyder det fra vagtchefen.

De ekstra patruljer får sat en række stop-sticks op – bedre kendt som sømmåtter.

»Føreren kører henover dem og ender med at måtte stoppe rimelig kort tid efter.«

I bilen sad en dreng og pige på henholdsvis 16 og 17 år. De blev hurtigt anholdt, men føreren af bilen – også en 16-årig – stak af til fods.

»Han bliver hurtigt fanget og anholdt af en hundepatrulje, vi havde sendt derop,« lyder det fra Bruno Brix.

De to passagerer blev 'forholdsvis hurtigt' løsladt, mens den tredje har siddet anholdt natten over. Han er blevet afhørt, og de sociale myndighederne har været inde over, da han er under 18 år.

Det viste sig, at bilen var stjålet, ligesom at føreren kørte med narko i blodet. Han bliver nu sigtet for begge forseelser, men er blevet løsladt.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen i sagen klokken 00.59 natten til søndag.