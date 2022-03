På anklagebænken sidder fire af hans sønner. Tiltalt for blandt andet at have planlagt et torturlignende overfald. Og står det til anklagemyndigheden skal de ikke bare dømmes. De skal også alle udvises af Danmark.

Fredag trådte faren så selv ind i Københavns Byret for at vidne i sagen mod sine sønner. I sine hænder havde han et A4-papir i en plastiklomme.

Herpå havde han noteret sit bidrag til retten. Men sagens dommer var ikke som så interesseret i at få hans skriv. Det ville alligevel ikke komme til at indgå i sagens beviser, noterede retsformanden.

Han spurgte så, om faren ville vidne. Det er man som familiemedlem til en titalt ikke forpligtet til. Det ville han gerne, svarede han så.

Ved hans side sad en tolk, der oversatte anklagemyndighedens spørgsmål. Boede hele familien sammen forud for sønnernes varetægtsfængsling sidste år, blev der spurgt. Svaret var ja.

Dernæst ville anklagemyndigheden vide, hvilket sprog der blev talt i hjemmet. Lidt urdu, lidt engelsk og lidt dansk, lød svaret.

Sønnerne talte mest dansk med hinanden, og faren havde af og til svært ved at følge med, forklarede han.

Mere behøvede anklagemyndigheden ikke at vide. Og da en af sagens fem forsvarere havde stillet sine spørgsmål, fik faren så lov til at få ordet. For en stund.

Han lod alle i retssalen vide, at ingen følte så stor smerte som ham. Og så nåede han at sige noget om det gode, danske retssystem, før han blev afbrudt og takket for sin tid.

Atter kunne han så forlade retssalen og sine sønner, der har siddet varetægtsfængslet siden sidste år. Nogle siden sommer. Andre siden efteråret.

Sammen med den ene af sønnernes kammerat er de tiltalt for at have slået og frihedsberøvet et familiemedlem til en, der tidligere har stået bag et overfald på brødreflokkens ældste.

Og så er de tiltalt for at have planlagt at invalidere og voldtage familiemedlemmet – og filme i hele seancen.

Politiet modtog anmeldelsen om episoden samme aften, som den skulle have fundet sted. Foto: Presse-fotos.dk

Alle nægter de sig skyldige.

Det påståede torturkomplot blev da heller aldrig ført ud i livet, fordi sagens offer flygtede ud af en bil i fuld fart på motorvejen.

Det er derfor nu op til anklagemyndigheden at sandsynliggøre, at brødrene rent faktisk havde i sinde at udføre den plan, som politiet mener, de havde lagt for deres offer.

En plan, der ikke alene tager udgangspunkt i straffelovens paragraf om særlig rå vold, mens også voldtægtsparagraffen.

To af brødrene er desuden tiltalt efter paragraffen om gentagelsestilfælde, der kan forhøje straffen med op til det halve, hvis de bliver dømt.

Sagen bliver ført ved en domsmandsret, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil argumentere for under fire års fængsel.

Og så er der påstanden om udvisning, hvor de fire brødres evne til at tale urdu altså er en faktor, hvis de skal sendes til Pakistan.

Det samme er deres personlige forhold og tilknytning til Danmark, som der er sat tid til at gennemgå næste fredag, når sagen fortsætter.

Tidsplanen er skredet en del, og det er derfor for nuværende uvist, hvornår der falder dom i sagen.