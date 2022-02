I 2020 blev han gennemtæsket, pisset på og filmet, mens det skete.

I disse dage sidder han sammen med tre yngre brødre og en kammerat selv på anklagebænken. Sammen er de tiltalt for i 2021 at have slået og frihedsberøvet en mand – og haft til hensigt at invalidere og ydmyge ham.

Og efter alt at dømme er der direkte sammenhæng mellem de to sager.

For at forstå sammenhængen skal vi tilbage til efteråret sidste år. Her kom sagen fra 2020 for retten i Glostrup.

Her sad en 29-årig mand med en ikke helt ren straffeattest på anklagebænken. Tiltalt for i forening med flere uidentificerede gerningsmænd 18. oktober 2020 at have sparket og slået broren, der altså nu selv er tiltalt, i hovedet og på kroppen. Flere gange.

Samt for at have urineret på ofret, der havde et bælte strammet om sin hals og i øvrigt var afklædt.

Hele seancen blev filmet, og videoen blev dengang 2020 brugt til at afpresse ofret.

Under retssagen i efteråret 2021 spillede videoen så en vigtig rolle, da den var med til at fælde den 29-årige, der blev idømt et år og seks måneders fængsel, viser dombogen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Politiet modtog anmeldelsen om episoden samme aften, som den skulle være fundet sted. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet modtog anmeldelsen om episoden samme aften, som den skulle være fundet sted. Foto: Presse-fotos.dk

I den aktuelle sag, som lige nu kører ved Københavns Byret, er videoen igen blevet hevet frem. Den blev således vist for lukkede døre i de sidste minutter på første retsdag i sidste uge.

Denne sag tager udgangspunkt i en hændelse, der fandt sted godt syv måneder efter overfaldet i Brøndby Strand.

Ifølge anklagemyndigheden skulle de fire brødre og en femtemand således i maj 2021 have overfaldet et familiemedlem til en af de gerningsmænd, der i sin tid havde overfaldet den ældste bror.

I hvert fald er brødrene tiltalt for i forening eller efter fælles forståelse først have slået familiemedlemmet i hovedet, hvorefter de truede ham ind i en bil.

En bil, der ifølge anklagemyndigheden havde kurs mod Vestskoven i Albertslund. Her var det – igen ifølge anklagemyndigheden – brødrenes plan at mishandle familiemedlemmet.

Blandt andet ved at smadre hans knæskaller, stikke ham med kniv og pisse på ham. Hensigten var at invalidere ham, lyder det i anklageskriftet.

Ligeledes ville de tiltalte ifølge anklagemyndigheden voldtage ofret med en flaske. Og det hele skulle angiveligt filmes.

Planen blev aldrig en realitet, da ofret undslap de formodede gerningsmænd ved at springe ud af bilen, han ifølge anklageskriftet var blevet kidnappet i, midt på motorvejen.

Alle de fem tiltalte, der er i alderen 19 til 26 år, nægter sig skyldige. Men kun fire af dem ønskede i sidste uge at forklare sig for retten.

Her forklarede den ene af brødrene, at der er sammenhæng mellem overfaldet på den ældste bror og den sag, de nu alle sidder tiltalt i, men han afviste, at der var tale om et hævntogt.

Den ældste bror ønskede ikke at udtale sig for retten.

Der er afsat i alt fire dage til retssagen, og B.T. vil være til stede, når den fortsætter ved Københavns Byret fredag. Dommen forventes at falde i slutningen af marts.