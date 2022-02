»Jeg tog kontakt til den her person, og det betyder, at vi alle sidder i fængsel i dag,« lød det fra den 24-årige mand, der blankt afviste at have været på hævntogt.

Sammen med sine tre brødre og den enes kammerat indtog han onsdag anklagebænken i Københavns Byret.

Alle tiltalt for at have slået og frihedsberøvet et familiemedlem til en, der tidligere havde stået bag et overfald på brødreflokkens ældste. Og tiltalt for at have planlagt at invalidere og voldtage familiemedlemmet – og filme i hele seancen.

Den 24-årige fortalte for retten, at han følte skyld. Også selvom han – og alle de andre – nægter sig skyldige i forholdet, der tager udgangspunkt i en episode ved Royal Arena en majdag sidste år.

Her havde den 24-årige og den yngste bror været i SATS i Fields for at træne, da førstnævnte fik øje på et ansigt, der virkede bekendt.

Kort tid efter gik det op for ham, at der var tale om et nært familiemedlem til en mand, der havde overfaldet deres storebror.

Han ville gerne tale med ham, men hans lillebror frarådede det.

Alligevel endte de to brødre og familiemedlemmet til overfaldsmanden på parkeringspladsen ved Royal Arena, hvor den ældste bror samt den næstyngste bror og dennes kammerat sluttede sig til.

Det er politiets opfattelse, at de fem mænd her i forening eller efter fælles forståelse først skulle have slået familiemedlemmet i hovedet. Det, nægter de alle, skulle være fundet sted.

Ifølge politiet skulle de have truet ham ind i en bil og frihedsberøvet ham, mens de satte kurs mod Vestskoven i Albertslund. Det nægter de også alle.

Anklagemyndigheden mener desuden at kunne bevise, at planen var, at de fem mænd i skoven ville mishandle deres offer. At de ville knuse hans knæ, pisse på og knivstikke ham, så han ville blive handikappet.

Dernæst skulle deres plan ifølge politiet have været at voldtage ofret med en flaske. Og hele seancen skulle angiveligt filmes.

For retten afviste de, at det var en plan, de skulle kende til.

Og planen blev da heller aldrig til virkelighed. Midt på Amagermotorvejen sprang det påståede offer nemlig ud af den bil, han angiveligt var blevet kidnappet i.

For retten fortalte den 24-årige bror, at det er korrekt, at sagens forurettede forlod bilen på motorvejen. De andre, hvoraf flere havde siddet i en bagvedkørende bil, afviste al kendskab hertil for retten.

I hvert fald fire af dem.

Adskillige betjente i retten Alle tiltalte i sagen er løbende blevet varetægtsfængslet efter episoden 19. maj. De første blev anholdt og så fremstillet i grundlovsforhør i sommer. Den sidste i oktober. Af samme årsag var politiet opbuddet stort i retten, hvor de fem tiltalte alle blev ført ind i håndjern. Står det til anklagemyndigheden, forlader de også retten på den måde, når sagen når til vejs ende. Anklager går efter fængselsstraf til alle tiltalte samt udvisning af de fire brødre.

Den ældste af de fire brødre ville nemlig slet ikke udtale sig for retten. Det er ligeledes ham, der tidligere selv var blevet overfaldet.

Overfaldet på ham blev i sin tid filmet. Og billederne herfra er meget voldsomme, lød det fra forsvareren, der af samme årsag begærede lukkede døre, da de som det sidste på første retsdag skulle vises.

Samme begæring kom fra anklagemyndigheden, der ligesom de tiltaltes forsvarere dog fastslog, at optagelserne var vigtige for at forstå, hvordan de fire brødre nu selv var endt i retten.

Der er afsat i alt fire dage til retssagen, der fortsætter ved Københavns Byret 18. februar.