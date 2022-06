Lyt til artiklen

»Nej, jeg føler, at min advokat har været meget grundig om det hele.«

Sådan lød den afsluttede bemærkning fra den selverklærede vanvidsbilist Mohamad Younes, da han torsdag eftermiddag blev spurgt, om der var noget han ville sige, inden de tre dommere og seks nævninge trak sig tilbage for at votere, hvilken straf han skal have for at have påkørt og invalideret betjenten Stefan Nymann sidste sommer.

En straf, som vil bliver afsagt fredag klokken 13.00.

Torsdag fandt et enigt nævningeting ham nemlig blandt andet skyldig i hensynsløs kørsel, uagtsom legemsbeskadigelse, forsætlig forvoldelse af fare samt flugtbilisme i forbindelse med påkørslen, som skete 18. juni sidste år, da politiet var i færd med en eftersættelse af ham i det vestlige Aarhus.

En påkørsel, som gør, at Stefan Nymann den dag i dag har en svær hjerneskade og sidder i kørestol.

Den 21-årige mørkhårede mand, som under dagens retsmøde på intet tidspunkt viste anger, har erkendt, at han førte bilen, men afviste, at det var sket under særligt skærpende omstændigheder, som beskrevet i anklageskriftet. Det var retten dog ikke enig i.

Efter skyldkendelsen var blevet læst op, tog anklager Bjørn Fogh Sørensen plads på talerstolen i den store retssal i Retten i Aarhus.

Ifølge ham har den 21-årige mand gjort sig skyldig i vanvidsbilisme, da han påkørte og invaliderede betjenten. Et område, som sidste år blev skærpet strafmæssigt.

Inden ulykken var den kun 31-årige Stefan Nymann en aktiv ung mand, der elskede at være i naturen. Han var blot halvanden måned før ulykken blevet gift med Gitte Nymann. Vis mere Inden ulykken var den kun 31-årige Stefan Nymann en aktiv ung mand, der elskede at være i naturen. Han var blot halvanden måned før ulykken blevet gift med Gitte Nymann.

Derfor argumenterede han for, at den unge mand skal have fem års fængsel, frakendt førerretten i 10 år og bilen, som han kørte i, konfiskeret.

»Mohamad Tarek Younes er vanvidsbilist og skal straffes for vanvidsbilisme,« lød det fra ham.

I de fem år indgår de mange andre forhold, som han torsdag blev kendt skyldig i, også. Det drejer sig om en lang række af forhold begået før 18. juni sidste år.

I alt var han tiltalt for 38 forhold, og kun i tre forhold blev han renset.

Forsvarsadvokat Tobias Engby mente derimod, at anklagerens strafpåstand 'var skudt langt over målet'.

»Den endelig dom skal være to år og seks måneders fængsel,« lød det fra ham.

Han henviste blandt andet til, at der ikke er nogen, som er døde ved påkørslen.

Hvor mange år Mohamad Younes skal bag tremmer, bliver vi klogere på fredag.

