Torsdag bliver det afgjort om 21-årige Mohamad Younes, der er tiltalt for at have påkørt betjenten Stefan Nymann så voldsomt sidste sommer, at han efterfølgende endte i koma med en svær hjerneskade, er skyldig eller ej.

B.T. følger sagen live herunder: