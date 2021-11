Onsdag formiddag sad en 19-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Her erkendte han at have begået vold med døden til følge.

Søndag aften afgik en 18-årige Mads Arberg ved døden, efter han var blevet udsat for et knivstikkeri. Politiet havde forsøgt at yde førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Kort efter blev de første to formodede gerningsmænd fanget, og de blev mandag fremstillet i grundlovsforhør. Indtil tirsdag var den tredje og sidste gerningsmand på fri fod, men tirsdag aften oplyste Østjyllands Politi, at den tredje formodede gerningsmand nu også var anholdt.

Og onsdag blev han stillet for grundlovsforhør. Han nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge.

Den 19-årige er iført klipklapper og blå kriminaldragt, da han møder i retten.

Den 19-årige er sigtet for samme tre forhold, som de to andre 19-årige. Det første forhold omhandler manddrab klokken 21.11 søndag på Ormslevvej i Viby.

Manddrabet skal ifølge anklagemyndigheden være sket i forening under forudgående aftale med de to andre sigtede, hvor de med flere knivstik skulle have dræbt Mads Arberg.

I andet forhold er han tiltalt for at have medbragt kniv og under trussel at have frarøvet Mads Arberg sine værdier.

Tredje og sidste forhold omhandler besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder ved på offentlig tilgængeligt sted at have båret og været i besiddelse af kniven.

Den 19-årige nægter sig skyldig altså i drab, men han erkender vold med døden til følge. Han siger dog, han har handlet i nødværge. Han erkender også andet og tredje forhold om røveri og om at have haft en kniv.

Den tiltalte ønsker ikke at udtale sig, før hans forsvarer Mette Grith Stage er til stede, Der er lige nu en anden forsvarer i hendes sted.

Spcialanklager Jesper Rubow argumenterede herefter for dørlukning. Hans argumentation handlede blandt andet om, at det var af hensyn til efterforskningen og sagens alvorlige karakter: En drabssag med flere sigtede.

B.T. Aarhus protestede, det samme gjorde Aarhus Stiftstidende.

Dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til efterforksningen.

Ude på gangen stod flere journalister, som ikke havde mulighed for at protestere, da der ikke var plads til dem i den meget lille retssal.

De to første formodede gerningsmænd nægtede sig ligeledes skyldige i drab i grundlovsforhør mandag. Den ene erkendte sig dog delvist skyldig i forsøg på røveri - men nægtede sig skyldig i de andre forhold. Den anden nægtede sig skyldig i alle tre forhold.