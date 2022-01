Det kunne være endt helt katastrofalt for en ungdomstræner hos AGF, da han i maj blev klemt under et 150 kilo tungt træningsredskab. Arbejdstilsynet har derfor nu indstillet klubben til en stor bøde.

Som B.T. i slutningen af august kunne fortælle på baggrund af rapporten fra ulykken lå træneren klemt under det tunge redskab, der havde revet sig løs fra væggen, i omkring en halv time, før en anden ansat opdagede det og hjalp til.

Det er uklart, hvad der præcist skete i den halve time, men ifølge rapporten, som Arbejdstilsynet har udarbejdet, har træneren været bevidstløs.

Det fik i september Arbejdstilsynet til at indstille, at der blev rejst tiltale mod AGF for brud på lovgivningen. Det betyder, at de kan få en bøde eller ende i en straffesag, hvis Østjyllands Politi er enig i Arbejdstilsynets vurdering.

B.T. kan nu afsløre, at Arbejdstilsynet på baggrund af politiets efterforskning har indstillet klubben til en bøde på 60.000 kroner på baggrund af ulykken 23. maj sidste år.

»Politiet har færdigefterforsket sagen, og Arbejdstilsynet fastholder deres indstilling om en bøde på 60.000 kroner. Anklagemyndigheden er derfor nu ved at vurdere, om det er det, sagen skal ende med,« fortæller kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager til B.T.

Det betyder, at det nu er op til politiets jurister at vurdere, om indstillingen er berettiget – og altså, om ulykken er lige så alvorlig, som Arbejdstilsynet mener, og klubben derfor skal betale bøden.

»Sagen ligger ved anklagemyndigheden til endelig afgørelse,« siger Janni Lundager.

Arbejdstilsynet vurderede i rapporten fra ulykken, at AGF havde overtrådt lovgivningen på området, da klubben ikke havde sikret, at det tunge redskab, der bliver brugt af ungdoms-, elite- og Superliga-spillere, var opsat sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Klubben havde fulgt opstillingsvejledningen, men de havde ikke lavet noget systematisk eftersyn af redskabets opstilling eller udført det månedlige tjek, som producenten af redskabet ellers foreskriver.

Derudover blev det konkluderet, at der var andre redskaber, der ikke var skruet fast til væggen.

Ved et opfølgende tilsyn havde AGF bragt forholdene i orden, og klubben havde også hyret et eksternt firma til at tjekke sikkerheden i fitnesslokalet flere gange om året.

B.T. ville gerne have spurgt AGF og den implicerede træner ind til, hvad de tænker om indstillingen fra Arbejdstilsynet, men ingen af dem har ønsket at kommentere sagen, mens den er i gang.

Træneren har heller ikke ønsket at kommentere på sin tilstand i dag – syv måneder efter den voldsomme ulykke.

Arbejdstilsynet bekræfter over for B.T., at de har indstillet klubben til en bøde på 60.000 kroner, men ønsker heller ikke at kommentere sagen, mens den er i gang.

B.T. følger sagen.