Efter juleand og flæsesteg til op over begge ører har mange danskere sund kost og motion som nytårsforsæt.

Og det bliver der rig mulighed for for aarhusianerne. Fitnesskæden Fitness X åbner nemlig hele to nye centre i 2022 – mindst.

»Vi har slet og ret brug for pladsen. Vores centre hitter ekstra meget i Aarhus, som helt klart er vores by nummer 1,« siger Per Lyngbak Nielsen, der er administrerende direktør i Fitness X.

Kædens femte center åbner i Kolt-Hasselager 10. januar, og til marts åbner det sjette center ved Frisko i Aarhus. Tilsammen får de to centre omkring 2.500 kvadratmeter.

Den administrerende direktør vil ikke afsløre, hvor mange medlemmer fitnesskæden har nu, men det er på den gode side af 10.000 fordelt på de lige nu fire centre.

Han mener, at succesen skyldes, de flotteste centre og et 'træn 2 – betal for 1'-koncept, der særlig er populært i en studieby som Aarhus.

Målet er dog ikke nået endnu. Ambitionen er over ti centre i Aarhus, og hvis de rette lokaler dukker op, er Per Lyngbak Nielsen ikke lukket for, at der kommer til at stå et Fitness X-skilt på flere lokaler allerede i 2022.

Lige nu er Fitness World den ultimativt største spiller på markedet, og direktøren anerkender konkurrencen.

»Det er klart, at Fitness World er vores største konkurrent. Lige netop i Aarhus er det os og dem, der er de store spillere, så der er vi klart konkurrenter. Den ene er Coca-Cola, den anden er Pepsi, så må man selv afgøre, hvem der er hvem,« siger administrerende direktør Per Lyngbak Nielsen, der selv tidligere har været topchef i Fitness World.

Det kan lyde modigt at starte nye centre op midt i en coronapandemi, der tidligere har lukket fitnesscentrene ned. Men Fitness X har ikke kunnet mærke den store forskel.

»Jeg skulle hilse og sige, jeg var nervøs, men det har været ubegrundet. Vi gider ikke være slave af corona, den er kommet for at blive. Vi skal træne, spise, feste, rejse og passe vores arbejde alligevel,« understreger Per Lyngbak Nielsen.

Fitness X har på halvandet år åbnet 22 centre på landsplan.