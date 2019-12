Svindel gennem 25 år til 117 mio kr. og en spektakulær retssag efter en opsigtsvækkende flugt til Sydafrika.

Det har sikret den tidligere anonyme medarbejder Britta Nielsen fra Socialstyrelsen danmarksberømmelse og en solid del af overskrifterne i 2019. Men den 65-årige sagsbehandler er langt fra det eneste kendte ansigt, der i årets løb har været på anklagebænken.

- Mikkel Kessler: Den tidligere verdensmester i professionel boksning indstillede karrieren i 2015, men har stadig fart på. Desværre også lidt for rigeligt, da han i marts i år sad bag rattet i sin muskelbil - en sort Dodge - på Køge Bugt Motorvejen. Her målte en patruljevogn ham til at køre 144 km/t, men det benægtede Mikkel Kessler i retten i Roskilde. Her påstod han maksimalt at have kørt 140 km/t, men retten stolede mest på politiet og idømte i september den tidligere boksestjerne en bøde på 3.000 kr. samt et klip i kørekortet.

- Jan Linnebjerg: Skuespilleren, der for altid vil have Pyrus-etiketten på sig, blev i august dømt for spirituskørsel ved Retten i Lyngby. Det kom til at koste 10 dages betinget fængsel, en bøde på 11.500 kr. og et mistet kørekort i tre år. Han var blevet stoppet bag rettet med en alkoholpromille på 1,13, efter at han havde været på sushirestaurant med sin hustru for at fejre deres bryllupsdag. Ifølge skuespilleren skyldtes den ulovlige beruselse en kombination af fadøl og den japanske risvin sake.

- Mette Thiesen: Folketingsmedlemmet fra Nye Borgerlige blev 13. december dømt for at have krænket fitnessinstruktør Mahmoud Loubanis ære. Mette Thiesen havde sidste forår på Facebook kaldte ham for "terroristsympatisør". Folketingsmedlemmet, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Hillerød, blev dog frifundet for straf på grund af forældelse, men skal betale en godtgørelse på 15.000 kr. Loubani havde forlangt 50.000 kr. Derudover skulle hun betale yderligere 15.000 kroner til Loubani, som skal dække udgift til advokat, samt en retsafgift på 500 kroner.

- Nicki Bille: Han truede en tilfældig cyklist med en luftpistol, gav en dørmand en knytnæve i ansigtet og truede en sygeplejerske, da han var indlagt med skudsår. Og havde lidt kokain i inderlommen. For den tidligere fodboldstjerne og landsholdsspiller Nicki Bille var der alvorlige tiltalepunkter i anklageskriftet, da han i april endnu en gang stod tiltalt. Denne gang blev dommen fire måneders ubetinget fængsel. Retsformanden forklarede Nicki Bille, at det var umuligt at lade ham slippe med en betinget dom, når han var dømt flere gange tidligere.

- Maria Hirse: Den tidligere model og bogstav-vender i »Lykkehjulet« blev under sit nye, udvidede navn, Mariia Madeleine Sea Svensson, i februar idømt tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Hun blev dømt for hæleri for mindst 70.000 kr. i forbindelse med nogle stjålne genstande, som blev fundet i hendes lejede sommerhus. Blandt andet brødristere og el-kedler. Et knojern i en køkkenskuffe blev takseret som ulovlig våbenbesiddelse En tidligere ven, der havde været prøvemedlem i Bandidos, blev frifundet.

- Per Brændgaard: En ny forsvarer og et nyt vidne. Det var med til, at krammeterapeut Per Brændgaard kunne ånde lettet op i Østre Landsret. Her havde dommerne besluttet at frifinde ham for voldtægt og blufærdighedskrænkelse under en krammeseance, efter Københavns Byret i januar havde fundet ham skyldig og idømt ham fængsel i et år og to måneder. Til ankesagen havde han hyret stjerneadvokaten Mette Grith Stage, som blandt andet fik indkaldt et nyt vidne: En kvinde med erfaring med krammeterapi.

- Christian Kjær: 30 dages betinget fængsel og en bøde på 10.000 kr. Det kom det i første omgang i februar til at koste advokat Christian Kjær, at han i august 2018 påkørte en cykelofficial tæt på sin daværende bolig i Sandbjerg i Nordsjælland. Mere smerteligt var det måske, at dronning Margrethe efterfølgende fratog ham ærestitlerne som kammerherre, hofjægermester og ridder af 1. rang af Dannebrog. Rigmanden følte sig uretfærdigt behandlet og er nu i vrede flyttet til Schweiz med sin familie.

- Jakob Scharf: En tidligere PET-chef, der er tiltalt for at røbet efterretningstjenestens hemmeligheder for egen vindings skyld, hører til de absolutte undtagelser på danske retslister. Københavns Byret fandt dog i januar Jakob Scharf skyldig i netop det gennem bogen 'Syv år for PET' og udmålte straffen til fire måneders ubetinget fængsel og konfiskation af knap 400.000 kr., som var tjent på bogen. Under sagen vidnede blandt andre den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen mod sin forgænger. Ankesagen afgøres i 2020.

Ninna Hedeager Olsen: Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København måtte i september vidne mod sin tidligere elsker og partifælle, som blev idømt et års ubetinget fængsel for en voldtægt begået i hendes seng - mod en anden kvinde, mens borgmesteren lå halvvågen i samme seng. Den 30-årige mand blev i samme omgang dømt for også at have krænket borgmesterens blufærdighed ved at tage fat om hendes hofter - mens han voldtog den første kvinde. En fjerde person i sengen opfattede tilsyneladende ikke noget.

Britta Nielsen: Den teatralske retssag om svindel for 117 mio. kr. har gjort den tidligere anonyme sagsbehandler i Socialstyrelsen Britta Nielsen til en kendis. I første retsmøde måtte hun køres væk fra Københavns Byret i en ambulance, og siden har hendes forsvarsadvokat igen og igen haft sammenstød med sagens anklagere og retsformanden om juridiske spidsfindigheder, så der endnu ikke har kunnet afsiges dom. Britta Nielsen svindlede gennem 25 år - blandt andet under dække af fupprojekter med dobbelttydige navne som »Hjælp til selvhjælp«.